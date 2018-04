Ponorka u nás nemá prostor, říká o manželství Kerndlová

Každoročně vyrážíte do Španělska, přesněji do Marbelly. Čím vás toto místo okouzlilo?

Když jsme tam poprvé před šesti lety přijeli, byli jsme překvapeni, jak jsou všichni strašně vyklidnění, milí a přívětiví. Když jsme tam přijeli podruhé, pronajali jsme si dům, kde jsme si mohli samozřejmě i vařit. Sice to byla stále milionářská destinace, ale najednou se tam dalo být za poměrně levno. Můžete nakupovat třeba v obchodním centru a ceny jsou srovnatelné s našimi. A to ani nemluvím o letenkách, které pořídíte z Prahy do Malagy a zpět za čtyři tisíce. Prostě toto místo můžu všem doporučit.

Řešíte před dovolenou nějaké to kilo navíc do plavek, nebo máte ten dar, že jste štíhlá pořád?

To víte, že nemám dar od Boha. Musím se krotit v jídle a vykazovat nějaký ten pohyb, ale zatím to ještě jde, i když každým rokem je to těžší a těžší.

Takže dřete v posilovně?

To bych si přála, ale ne přímo v posilovně. Já si totiž myslím, že vysloveně posilovna pro ženy není. Kromě kardia jako jsou pásy, stepry atd. Já osobně raději volím švihadlo, běh, případně chůzi nebo můj oblíbený Power Plate, který mám doma. Když teď odpovídám, tak si uvědomuji, že bych měla dávno začít. Trošku to flákám.

Máte i nějaký svůj zaručený jídelníček?

I když žiji už 14 let v Praze, jsem holka z Moravy a to je jednoduchá rovnice. Česká kuchyně je vynikající a já jsem na ní vyrostla, ale také vím, že je velice kalorická, proto se snažím kombinovat asijskou kuchyni se středomořskou, ale tam jde převážně o mořské plody a ryby. A konkrétně z Marbelly jsem si přivezla tip na snídani, jako je pár plátků jamonu (šunky), kozí sýr, jahody a žlutý meloun. Pokud tohle dodržím, mám vyzkoušeno, že nepřiberu.

Předtím jste byla ještě v Dubaji. Jezdíte tam i nakupovat?

V Dubaji jsem byla poprvé a myslím, že na nákupy to není zrovna to pravé místo. Je tam neuvěřitelně draho a věci, které byste si chtěli pořídit, si můžete krásně koupit i tady. Mám pocit, že jsou někdy mýty, kterým pak na místě moc nerozumím. Například když jsme jeli poprvé do Thajska, tak nám známí říkali: jeďte s prázdnými kufry, ať si je můžete naplnit věcmi, které si tam koupíte za hubičku. Není to pravda. To si můžu zajít do vietnamské tržnice a mám to samé za stejnou cenu a nemusím to vláčet přes půl světa. To se týká právě i Dubaje. Luxusní věci nekupuji a když budu chtít, zajdu do Pařížské.

Kde si pořizujete nový šatník a obleční na vystoupení?

O všechno se starám sama a protože vím, co mi sedí, můžu si dovolit nakupovat přes internet. Takže z velké části nakupuji v Anglii.

Máte v plánu ještě nějakou dovolenou, nebo jste si ji strategicky vybrala před novou deskou a koncerty?

Ano, byla to strategie, protože nemám už skoro žádné volno. Mám naplánované koncerty s mojí novou kapelou a věci spojené s vydáním mého pátého sólového alba, ke kterému v brzké době vyjde již třetí videoklip. Ale snad po létě. Když se najde prostor, určitě vyrazím. Asi do Marbelly (smích).

Budete stejná, jiná, nebo na co se posluchači mohou těšit?

Samozřejmě, že to budu já, nechci si na nic hrát, ani zkoušet jiné žánry. Nové album je tvořené pro mé fanoušky. Akorát bude dospělejší, ale to je přirozené, protože i já stárnu. Ale to neznamená, že by mělo býti nějak extra vyklidněné. Album bude z převážné části v češtině, zbytek v angličtině, ale neobsahuje ani jeden cover. Pouze autorské skladby.

Jak se inspirujete k práci?

Vyrostla jsem na muzice, takže slovo inspirace se v tomto případě nedá ani použít, protože to, co dělám, miluju a je to součástí mého života. Je to pro mě tak přirozené, že si ani nedokážu představit, že bych mohla bez svých fanoušků žít. Ale nehledejte za tím peníze nebo kalkul. Mě to zkrátka vnitřně dobíjí a naplňuje, když slyším publikum, že si zpívají třeba Schody z Nebe. A nebo, když mi lidé píší, že moje skladba byla jejich svatební. Je to nepopsatelný pocit.

Tereza Kerndlová ve videoklipu k písni Tepe srdce mý

Máte rozjetou kariéru, nepřemýšlíte už o založení rodiny?

Vím, že v mém věku se tohle téma nabízí. Stále se mě na to někdo ptá, ale zatím to není na pořadu dne.

S manželem jste pokud vím patnáct let. Nechybí vám takové to užití si s kamarády?

Jestli máte na mysli povyražení, tak to já osobně nepotřebuji, protože si myslím, že když jste ve vztahu spokojená, nepotřebujete nic. Jinak samozřejmě přátele máme, se kterými buď cestujeme nebo skvěle zapaříme.

Neměnila byste někdy svůj život?

Stoprocentně neměnila. Zatím jsem zaplať pánbůh zdravá a nepotkaly mě žádné vážné nemoci a to je pro mě asi nejvíc. I když si to spousta lidí o mně nemyslí, tak vás můžu ujistit, že zdraví je pro mě a pro mou rodinu to nejdůležitější. Navíc se mi daří i po umělecké stránce a o osobním životě ani nemluvím. Bylo by to rouhání. Žiji opravdu pro tento den.

S manželem i pracujete. Nemáte někdy ponorku?

To víte, že může nastat názorové tření nebo v rámci vypětí dojde k nějaké malé rozepři, to by nebyl vztah. Ale ponorka, ta u nás nemá prostor.

Jsou vám rodiče příkladem, co se týče soužití s partnerem?

Moji rodiče jsou od sebe věkově dvanáct let. Táta má syna z prvního manželství, mého bráchu Roberta, a s mojí mámou jsou spolu přes třicet let. Maminka je ve Vahách, tatínek je Býk, a když bych vzala nás, tak je to jak přes kopírák. To víte, že jsou mi příkladem.

Rodiče nevěsty - Laďa Kerndl a Milada Kerndlová

Vaše maminka je velká bojovnice. Nejdříve bojovala s vážnou nemocí, pak s váhou. Jste jako ona?

Máte pravdu, je to velice silná osobnost, která se o všechny stará a to nejen o nás, ale i o spoustu známých. O každého se zajímá, každého vyslechne a pokud je to v její moci, tak i pomůže. Když zjistila, že je nemocná, vůbec nám nedávala najevo, že ji něco trápí nebo že má strach. A v tomto ohledu si myslím, že když by došla řada na mě, nebudu tak silná. Ale v tom prvním ohledu jsem po ní.

Jakým způsobem maminka hubla a kolik kilo?

To je téma, které vám zatím prozradit nechci, protože se mamka rozhodla, že si nastolí ještě vyšší cíle. A ty vám brzy prozradím na svých sociálních sítích.

Začíná krásné počasí. Na co se nejvíce těšíte?

Jsem absolutně letní typ. Mám pocit, že jak rozkvetou stromy a kytky, tak i lidé. Najednou nejsou tak pesimističtí, smutní a možná i nepřející. Já jsem na tyto podněty velice vnímavá, a když vidím, že i kolem mě to rozkvétá, jsem šťastná i já. Pravou letní noc nejde ničím nahradit.

Co vás letos čeká ať už pracovně, nebo v soukromí?

Je toho opravdu hodně, chystám natáčení klipů, stala jsem se tváří jedné velké značky, začínám objíždět města se svojí kapelou, vydávám 25. 5. album, podepsala jsem smlouvu s Warner Music. Taky mám za sebou krásný zážitek s Leošem Marešem v O2 areně, spolupracuji s Óčkem atd. A ve svém soukromém životě bych si přála, aby se nic nezměnilo.