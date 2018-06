Kerndlová se vdala, místo moravského mejdanu byla svatba ve Vegas

Zprávu o svatbě Terezy Kerndlové v Las Vegas přinesl server Prásk.tv, jehož šéfredaktor šel za svědka. Rodiny snoubenců sledovaly obřad přes webkameru.

Kerndlová a Mayer je však o slibovanou veselku připravit nechtějí a slíbený "mejdan" uspořádají po svém návratu.

"My si to chceme hlavně užít, takže nějaké oficiality půjdou stranou. Chceme, aby to byl velký mejdan, bude to moravská svatba, bude hodně jídla, slivovice a doufám, že se všichni budou dobře bavit," popisovala Kerndlová před měsícem (více čtěte zde).

Šestadvacetiletá zpěvačka Tereza Kerndlová a dvaačtyřicetiletý podnikatel René Mayer se seznámili v roce 2004 při křtu kalendáře módního návrháře Josefa Klíra. Mayer se původně vyučil prodavačem v řeznictví, pak se však stal majitelem několika kadeřnických salonů v Praze. Své přítelkyni začal brzy dělat i manažera, píše pro ni texty písní a také režíruje některé klipy.

Kerndlová je vdaná poprvé, Mayer už jednou ženatý byl. Z prvního manželství má syna.

Tereza Kerndlová mluvila před naší kamerou o moravské svatbě