VIDEO: Kerndlová promluvila o mindrácích, nohy jí zdobil tuk i spálenina

"Na své nohy jsem kupodivu nebyla nikdy pyšná. Vždycky jsem si říkala, že jsou malinko tlustší, než bych chtěla. Mám výšku 164 centimetrů, takže každé kilo je na mně vidět a vždycky se mi to ukládá do spodních partií. Jsou to místa, která jsem jistý čas ukazovala méně. Bylo to v době kolem mých osmnácti, kdy jsem nějaké to kilo navíc měla," řekla Tereza Kerndlová na kameru iDNES.cz.

Nedávno její stehna zdobila i ošklivá popálenina, kterou si přivodila v okamžiku, kdy odkládala kulmu na vlasy. Na svá vystoupení se tak často musela líčit i na nohou.

"Už mě obtěžovalo na každé vystoupení maskovat i nohy, a proto jsem dostala doporučení na kliniku, kde jizvy odstraní a nepoznáte, že tam kdy jakákoliv byla. Během zákroku jsem vůbec nic necítila, nic nepálilo a za hodinku bylo vše hotové. Jsem ráda, že to nebolelo, protože pro úplné odstranění musím zákrok zopakovat ještě dvakrát," dodala zpěvačka.

Na kameru iDNES.cz však nohy v plné kráse neukázala, ale úmysl to prý nebyl. "Dneska mám nohy schované za teplákama, ale já v teplácích cvičím, nedělám to úmyslně. A ty panenky na nich? Jsou to tepláky, které jsem objevila a shodou okolností jsou na nich barbínky. Nic to nesymbolizuje," doplnila se smíchem.

Tereza Kerndlová se momentálně těší na vyhlášení výsledků ankety Český slavík, které proběhne už příští měsíc. Loni byla jedenáctá, letos si věří víc.

"Vše je samozřejmě na fanoušcích a věřím, že mě podpoří. Ráda bych se probojovala mezi deset nejlepších," vyslala jasný vzkaz Kerndlová.