Z manželství nedělám vědu, zapomínám i na výročí, říká Kerndlová

Potkáváme se v holešovickém letním kině před promítáním britské komedie s příznačným názvem Jsem božská! Řekla jste si někdy sama pro sebe, že jste prostě božská?

Přímo takhle jsem si to určitě nikdy neřekla, protože si o sobě opravdu nemyslím, že bych byla božská, a asi si to ani nikdy myslet nebudu. Mám spoustu chyb, které bych na sobě chtěla změnit, nebo se s nimi sžívám. Spousta lidi si asi myslí, že mám víc sebevědomí, než ve skutečnosti mám. Ve skutečnosti jsem ale hodně při zemi.

To mě zajímá. Řekla byste o sobě, že jste sebevědomý člověk?

Na tohle se těžko odpovídá. Snažím se být sebevědomá ve své práci, pokud jsem si jistá, že dělám věci správně. Ale to neznamená, že si nějak přehnaně věřím a že se nesleduju a nesnažím se na sobě některé věci změnit.

Když už jsme původně začaly o filmu, ještě se k němu na moment vraťme. Chodíte často do kina?

Popravdě jsem dřív chodívala do kina mnohem častěji. Teď je několik důvodů, proč už to skoro nedělám. Jedním z nich je, že mému muži strašně vadí, když si tam ostatní lidé povídají. (smích) Vlastně už mi to začalo vadit také, když si někteří přijdou do kina poklábosit. Další důvod je nedostatek času. Úplně nejraději si pouštíme filmy v posteli doma. Navíc máme takovou vychytávku, že můj muž občas zajde do kina, koupí tam popcorn a přiveze nám ho domů, takže máme část té atmosféry i u televize. Jinak jsem velký milovník filmů a vůbec nemusí být nejnovější. Například Vykoupení z věznice Shawshank je už přeci jen starší film, ale je prostě fenomenální.

Před nedávnem vám vyšla nová deska S tebou. Jaké období teď jako umělkyně prožíváte? Není vám líto, že ten tvůrčí proces skončil?

Užívám si teď toho, že už je album konečně venku a je znát pocit úlevy, protože jsme na něm dělali více než tři roky. Práce to byla hodně intenzivní, takže člověk je rád, že se dostal do bodu, kdy fyzicky drží cédéčko v ruce. Následovat bude natáčení klipu a to je věc, o které rozhodnou fanoušci, protože právě oni vyberou z desky píseň, ke které se udělá. No a teď si užívám léto, během něhož vystupujeme s kapelou. To mě hrozně baví!

Na desce zpíváte kromě češtiny také v angličtině. Na kterou řeč máte lepší odezvu od fanoušků?

Řekla bych, že na češtinu. Myslím, že je to tak, protože jsou u mě na češtinu zvyklí, a proto ji i očekávají. Obecně jsou moji fanoušci víc zaměřeni na češtinu. Ale díky tomu, že jsem vydala singl v angličtině, jsem třeba mohla oslovit i někoho nového, kdo moji hudbu doteď neposlouchal. Na druhou stranu to mohlo rozesmutnit ty, kteří ode mě čekají rodný jazyk. Je to takový začarovaný kruh, ale myslím, že člověk by měl zkusit to i to. Další singl bude určitě v češtině.

Terezo, ač by vám to asi málokdo tipoval, tak už jste před nějakým tím pátkem oslavila třicítku. Jak jste tuhle kulatou číslici prožívala?

Jedním slovem – blbě! (smích) Teď už je mi skoro 32, takže jsem si tím obdobím, kdy si na třicítku člověk zvyká, už prošla. Když jsem měla narozeniny, můj kamarád, který teď žije v Anglii, mi napsal: Tery, všechno nejlepší k tvým třicátinám, první rok je katastrofa, ale pak si na to zvykneš a začne to být jen lepší! Docela mě to pobavilo, ale vlastně jsem to tak časem i sama cítila.

Každopádně je pravda, že třicítka je takové divné číslo. Člověk si říká, že už mu není dvacet a najednou vyvstává spousta otázek. Měla bych teď být zodpovědnější? Nebo více usedlejší? Mám se začít chovat trochu jinak nebo se jinak oblékat? Já nevím… Tenhle pocit se na čas usídlí v hlavě, ale v podstatě je hloupost se nad tím takhle zamýšlet. Pak si uvědomíte, že je nesmysl to řešit. Všechno je vlastně pořád stejné, podobně jako s manželstvím. Také se nic nezmění, kromě toho, že nosíte dva prstýnky na prstu.

Tereza Kerndlová ■ Narodila se 6. října 1986 v Brně.

■ Je dcerou jazzového a swingového zpěváka Ladi Kerndla.

■ Pět roků závodně stepovala a je šestinásobnou českou mistryní, bodovala i na evropských a světových šampionátech.

■ Několik let se věnovala dabingu, na kontě má přes 200 filmů a seriálů.

■ V letech 2000 až 2005 působila v populárním dívčím triu Black Milk, poté se vydala na sólovou dráhu.

■ Často pracuje i nahrává v zahraničí, v roce 2008 reprezentovala Česko na hudební soutěži Eurovision Song Contest.

Ve vašem případě to nejspíš platilo obzvlášť, protože svatba přišla na řadu až po několikaletém vztahu, takže jste věděla, do čeho jdete.

To je pravda, žádost o ruku přišla po devíti letech. Víte, ale obecně je podle mě velká chyba, že když se lidé vezmou, moc přemýšlí nad tím, že by najednou mělo být něco jinak. My jsme svatbu nebrali jako něco zlomového. Popravdě se nám stává, že zapomínáme i na výročí. Posledně mě na to upozornila dokonce moje maminka, když mi napsala, že nám oběma přeje krásné výročí. (smích) Víte, aby to neznělo tak strašně, tak je třeba říct, že jako hlavní výročí slavíme den, kdy jsme spolu začali chodit. Tím, že nám svatbou přibylo další datum do kalendáře, se nám to maličko komplikuje, takže občas ztrácíme přehled.

Když už se bavíme o změnách, jak to vypadá s vaším řidičským průkazem? Prý jste se odhodlala si ho letos udělat.

Ano, ten už jsem si měla udělat snad před patnácti lety. (smích) Měla jsem v plánu se do toho letos pustit, ale vypadá to, že to opět odložím. Asi je hloupost dělat řidičák teď, když bych v zimě stejně nejezdila. Takže tuhle věc posouvám na příští jaro. Doteď jsem necítila potřebu si průkaz udělat, protože z mé strany vůbec nebyla touha řídit a pak jezdím všude se svým mužem, který řídí. Vlastně jsem si původně říkala, že bych si papíry udělala až ve chvíli, kdy bych měla děti a potřebovala je někam vozit. To by pro mě byl už pádný důvod. Postupně jsem názor změnila a teď si říkám, že by mě řízení mohlo bavit. Takže je v tom taková zvědavost. A budu upřímná, také už mi připadá trapné ho v mém věku nemít. (smích)

Jak bude vypadat vaše léto? Čeká vás pořádná dovolená?

Moc ne, protože mám přes léto rozprostřené koncerty tak, že si prakticky nemůžu dovolit odjet. Ale to vůbec nevadí, protože jsem s předstihem byla v Dubaji, kde jsem trávila dovolenou a rovnou i natočila klip. A pak jsem byla ještě na pár dní v Marbelle ve Španělsku, což je taková naše oblíbená destinace. Takže jsem si volno vybrala před létem. Na druhou stranu, když je tady krásné počasí, což letos rozhodně platí, ani nepotřebuju nikam jezdit. Také si určitě najdu čas, abych část léta mohla trávit u rodičů, kde jsme moc rádi.

Slavnosti i vinobraní Ještě před prázdninami stihla Tereza Kerndlová potěšit pražské publikum vystoupením na Letní scéně na Křižíkově fontáně, kde agentura Amdem pro Pražany připravila letní kino. To promítá až do konce prázdnin.

V těchto týdnech má Tereza koncertní volno a její fanoušci ji tak mohou slyšet opět až 18. srpna, kdy bude zpívat na slavnostech v Palkovicích. Další veřejné vystoupení se koná 25. srpna v motokrosovém areálu v Dolních Marklovicích u Karviné a 8. září vystoupí na Roudnickém vinobraní v Roudnici nad Labem.