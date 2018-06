Tereza Kerndlová léčí prst a těší se na jaro

"Ani nevím, jak jsem k ní přišla, a skončila jsem se zánětem prstu. Dokonce jsem musela k lékaři a podstoupit malý chirurgický zákrok, protože do té oděrky vnikla infekce," upřesnila.

"Věřím, že to bude dobré, teď se mi žádné komplikace nehodí. Za několik dnů by mi měla vyjít deska, na kterou se těším celý rok. Také mě čeká natáčení videoklipu, tak bych si tu ruku potřebovala co nejdříve uzdravit."

Jinak je u Terezy prý všechno v pohodě. Rodiče jí nikdy moc nedirigovali a teď, když už bydlí ve svém bytě, to nehrozí vůbec.

Teď si zpěvačka a bývalá členka skupiny Black Milk nejvíc přeje jaro. "Už jsem si připravila i nějaké nové módní kousky. Nemůžu se dočkat kožené světle béžové bundičky. Je to poslední módní trend, tak jen aby se už oteplilo, abych ji konečně mohla nosit," těší se.

Ale kozačky prý jen tak nesundá. "Ke krátkým sukním, které mám ráda, se mi pořád hodí. Když jsou z tenké kůže, mohu je nosit celé jaro a hned od začátku podzimu. Jak se říká, do nového jara by žena měla mít nové šaty a nového milence. Ale já si nechám toho starého milence, Reného. Žiju s ním už dva a půl roku a vyměnit ho rozhodně nechci," směje se Tereza.

Do showbyznyzu vstoupila Tereza Kerndlová společně se svými kamarádkami, dcerami slavných otců Terezou Černochovou a Helenou Zeťovou ve skupině Black Milk. Ale mladé dámy se nakonec dramaticky rozešly - sepraly špinavé prádlo a prý si i nafackovaly. Tereza se pak vydala na sólovou dráhu a stala se nadějnou hvězdičkou. Dnes ve svých devatenácti letech ráda koncertuje, především se svým otcem, a potrpí si na luxusní oblečení i šperky.