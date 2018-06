VIDEO: Přišlo to v nejlepší dobu, říká o zásnubách Tereza Kerndlová

"Bylo to neskutečně intimní, bylo to o nás dvou, podařilo se mu naprosto dokonalé prostředí - uprostřed Paříže s výhledem na Eifflovku. Dívali jsme se z okna a vypadalo to, že je to obraz. A ono to bylo skutečné. Čekal tam na mě prsten, krásně mě požádal o ruku, takže jsme si poplakali. Tedy hlavně já," řekla na kameru iDNES.cz Tereza Kerndlová, která je oficiálně zasnoubená tři týdny.

Svatbu chtějí uspořádat symbolicky do roka a do dne. "Myslím si, že to stihneme. Zásnuby byly tak kouzelné, krásné a romantické, že se na svatbu moc těším a doufám, že bude taky tak hezká," doplňuje zpěvačka, jíž romantický okamžik vyrazil dech.

"Jsme spolu už hodně dlouho, takže se nedá říct, že bylo nějaké tušení. Spíš to přišlo v krásnou dobu a tak akorát. René je skvělý člověk a hrozně ráda si ho vezmu."

Tereza Kerndlová prožívá šťastné období i v profesním životě. Z vyhlášení Českých slavíků si v sobotu odnesla cenu MTV za Videoklip roku. Svátek populární hudby si tak užila ještě o něco víc než ostatní.



Tereza Kerndlová a její partner René

"Moc jsem se bavila, moc se mi líbil Ondřej Brzobohatý, který se toho zhostil skvěle a s grácií. Hodně se mi taky líbila Celeste Buckkingham, na svůj věk je hodně šikovná, pak byli úžasní NightWork a pak si odnáším i krásnou trofej, takže jsem spokojená a šťastná. A že Karel Gott není první? Myslím, že pro nás bude vždycky ten nej. A pokud jde o Tomáše Kluse, diváci ukázali, že se jim líbí a to je dobře. Tomášovi to moc přeji, je skvělý," uzavírá Kerndlová.