Bude to velký moravský mejdan, říká o svatbě Tereza Kerndlová

S Reném jste ve vztahu už deset let. Není vám líto, že vás o ruku nepožádal dřív?

Asi úplně nevím, jak odpovědět. Všechno, co se děje, je tak strašně přirozené. Neřešila jsem, že bychom do dvou let měli udělat tohle a do pěti támhleto. Nic si v tomhle směru neurčuju, myslím, že by to mělo být spontánní. Pokud mě René nepožádal o roku dřív, tak prostě ještě nebyl ten správný čas. Nastal až teď. Ale těším se, až bude můj manžel. Tenhle krok vnímám jako stmelení naší lásky.

Už máte šaty?

Šaty jsem si už vybrala, respektive mám představu, jak budou vypadat, a teď je to ve fázi, že se připravují. Hrozně se na ně těším a myslím, že se trošku vymykají i šatům, které nevěsty běžně nosí. Budou "skorobílé".

Jak jste daleko s přípravami?

Nemyslela jsem si, že je těžké zorganizovat svatbu, ale toho zařizování je skutečně moc. A i když mám svatební koordinátorku, která mi se vším pomáhá, zjišťuju, že i já sama mám hodně věcí na vyřízení, hlavně tedy na nikoho nezapomenout. Není to jen o pozvánkách, ale taky o programu a o tom, jak to všechno bude vypadat. Dá se říct, že každý den něco řešíme. Program je už naštěstí hotový.

Budete v rámci něj zpívat?

Nebudu zpívat. My si to chceme hlavně užít, takže nějaké oficiality půjdou stranou. Chceme, aby to byl velký mejdan, bude to moravská svatba, bude hodně jídla, slivovice a doufám, že se všichni budou dobře bavit.

Stíháte kromě svatby i práci?

Určitě. Vyšlo mi album singlů, kde jsou písničky mé sólové kariéry, ale i dva hity z dob Black Milk, duety s Leošem Marešem, mým tátou i Richardem Müllerem.

Make-up: Hanoa Moa, Styling: Karolína Drössler / Zara, New Yorker, Ann Christine

A taky singl Klišé z Plyše, ke kterému jste teď dotočili bláznivý klip plný klišé. Záměr se tedy povedl?

Je to šílenost. Strašně se těším na reakce. Jsem zvědavá, co na tohle řeknou moji fanoušci a nejen oni. Já osobně mám z videoklipu skvělý pocit, je tam cítit nadsázka, a tu já mám ráda.