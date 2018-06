Tereza: Karel je hrdina Kamasútry

"Oksaně, Markétce a Šrekovi, jemuž nominace pravděpodobně nehrozí, bych tedy doporučila vytvořit co nejdříve nový a originální vztah plný zvratů.

Pro inspiraci uvádím můj (důsledně vzato však poněkud neúspěšný) příklad, spočívající v zaměření na milostné trojúhelníky. Pro zvýšení divácké atraktivity by Oksana mohla začít "dělat" do Karla, popřípadě do Milana. Jistou inovací může být milostný čtyřúhelník, ve kterém by figuroval Milan s Evou, Eva s Markétkou a Oksana s Milanem.

Vraťme se ale ke třem původním párům. Sylva s Karlosem jsou již tradičním zpestřením nováckých večerů. Přes den je člověk téměř nevidí, v noci je pak (díky charakteru záběrů z infrakamer) především slyší. Jejich vztah, inspirovaný v nikdy nekončících telenovelách, ohromuje zásadními „zvraty“, které jsou však většinou snadno předvídatelné.

Překvapením by tedy spíše bylo, kdyby se pod peřinou očekávaná věc nestala, a my potom den co den nemohli sledovat Sylvu, která se s neochvějnou pravidelností vrhá na bezbranného Karla. Jeho role v domě se tak čím dál tím více podobá osudu jednoho ze dvou hlavních hrdinů Kamasútry.

Dojde na swinger party?

Sestřih milostného dobrodružství Milana a Evy byl stejně nezáživný, jako celý jejich vztah. V případě, že Evička vztahem k Milanovi chtěla dosáhnou především možnosti spát v oranžové ložnici, se už novinek patrně nedočkáme. Zvrat by ovšem mohl nastat ve chvíli, kdy by se ukázalo, že hlavní důvod přespávání v oranžových peřinách není jen deklarovaná „sranda, která tam pořád je“, ale také „možnost dívat se na Filipa“.

Tím se dostáváme prozatím k poslední a, podle mého názoru, nejzajímavější dvojici. Lena a Filip. Jejich vztah je napínavý nejenom tím, co v domě předvádějí, ale také Leniným rozchodem s Romanem, a to dokonce v live přenosu. Jsem přesvědčena, že Lena si nejzajímavější část svého dobrodružství s názvem reality show zažije až ve chvíli, kdy tento pár vilu postupně opustí.

Celkem vzato se zdá, že je přece jen na co se dívat. A pro případ že by vztahy v domě začaly váznou, a zmlsané diváky by už nebavil pohled na stále stejné objímající se, rozcházející a usmiřující se dvojice, navrhuji Velkému bratrovi uspořádat swinger party, anebo pozvat všechny do kina na „Čtyři pokoje“. Hlavním motivem obojího je totiž výměna partnerů."

