Tereza Franková: přítelkyně fotbalisty Baroše ukázala sexy křivky

"Vytvořit fotky tohoto typu jsem si vždy přála, ale odvaha přišla až v teď. Tím motorem byly právě 27. narozeniny Milana," prozradila iDNES.cz krásná Tereza Franková, která se modelingu kupodivu nikdy nevěnovala.

To, že má fotbalistova snoubenka problémy se sháněním dárků, je pochopitelné. Pro člověka, který je tak finančně zabezpečen, jako Milan Baroš, to bývá velká potíž. Proto svému snoubenci vybírala dárek, který by ho opravdu překvapil. Série svůdných fotek tak krášlí zdi Barošova domu.

"Některé fotky jsou opravdu odvážné, což nebylo pro mě lehké. Naštěstí jsem měla cíl a vedle sebe profesionálního fotografa, který mi hodně pomohl dát do fotky to nejlepší," vysvětluje Franková, která se s Ludvíkem domluvila na spolupráci loni v květnu na dovolené na Sardinii.

Líčení se ujala vizážistka Dana Goldová a při výběru šatů pomáhal stylista Roman Jiran. "Vybral mi dokonce i jeden divadelní kostým, jinak převážná většina oblečení byla z mé garderoby," upřesnila kráska, která si u fotografa prosadila i jednu scenérii. "Veškeré focení jsem nechala na Jakubovi. Jediné moje přání byla fotka s doutníkem na toaletě."

Fotografie se pořizovaly v neuvěřitelně krátké době. Nakonec výsledek byl pro fotografa velmi uspokojivý. "S Terezou jsme fotili tři dny v mém ateliéru a U Sedmi andělů. Bylo to velmi krátké focení, ze kterého vzešlo velké množství nádherných fotografií," pochvaloval si Ludvík, který fotí nejen známé celebrity, ale i neznámé dívky.

A co na výsledek říkal oslavenec? "Baryček měl obrovskou radost a hned přemýšlel o místečku, kde kalendář vyvěsí. Dokonce mě překvapila i radost mého tatínka, který byl nakonec největším odběratelem mého kalendáře," uzavírá se smíchem Tereza Franková.

