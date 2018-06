Tereza fandila Čechům, manžel Dánům

Maxová je kvůli své nadaci v Česku a zdrží se do pondělka. Její manžel naopak odletěl z Monaka, kde rodina žije, do Dánska. "Fotbal sledujeme a určitě se budeme dívat. Každý se svými přáteli," řekla v pátek iDNES třiaatřicetiletá topmodelka.

A jak by to u nich doma vypadalo, kdyby byli ten večer pohromadě doma? Zapnuli by si televizi každý v jiném pokoji? "Asi bych manželovi ustoupila. On je ten zuřivý fanda. Já bych se šla nejspíš dívat do nějaké příjemné hospůdky," svěřila se Maxová.

Maxová pořádala golfový turnaj

Snad jen David Copperfield by zvládl to, co Tereza Maxová, která v jediném dni přiletěla z Monaka do Česka, aby se v Americe objevila na golfovém turnaji, a to i přesto, že golf hrát neumí. Lze to zvládnout a pochopit jen proto, že Nová Amerika je golfový areál u Jaroměře a že ji sem nepřivedl sport, ale její nadace.

"Můj bývalý přítel hrál profesionálně golf, tak jsem kdysi trošičku trénovala a koketovala s holí spíš jako jeho partnerka, rozhodně ne nijak závodně," líčila pro iDNES Maxová své zkušenosti z golfu.

Na rozdíl třeba od moderátorky a modelky Jany Štefánkové nebo faráře Zbigniewa Czendlika se do turnaje vůbec nezapojila. Věnovala se raději dětem, včetně svého tří a půl letého syna Tobiase, a také mamince, která ji do Nové Ameriky doprovázela. Modrooký a blonďatý Tobias je prý celý po tátovi, Viking každým coulem. "Po Terezce tedy není. Je po otci. Ten prý taky demoloval barák, když prohrál v Člověče, nezlob se," potvrzuje jeho babička. Malý Fetterlein mluví třemi jazyky - anglicky, dánsky a česky, od září ho chce Tereza poslat do francouzské školky.

Nadace, kterou založila Maxová před sedmi lety, oslovila a na golf pozvala firmy v královéhradeckém regionu hlavně proto, aby připomněla, že i tady žijí opuštěné děti. Některé z nich, které žijí v dětském domově u Chotěboře, sem přijely a hrály si společně s dětmi sponzorů a rodičů golfistů.

Nadace díky turnaji získala 600 tisíc korun, které věnuje na zřízení centra pro děti, které odcházejí z domovů a potřebují základní pomoc při osamostatnění se v běžném životě. Část sumy věnuje spolupořadatelská organizace Gaudium na dostavbu rodinného domova.