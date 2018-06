VIDEO: Fajksová a Švantnerová v plavkách prozradily, co si o sobě myslí

Tereza se nedávno vrátila z exotických Filipín, kde měla nebezpečnou nehodu s medúzou. Ta ji požahala a modelka si tak díky tomu zažila pár nepříjemných chvilek.

Alespoň už Tereza měla možnost vystavit své tělo slunečním paprskům. Na Filipínách se také postarala o pěkné faux pas, ze kterého zřejmě měli přítomní muži velkou radost. „Stalo se mi tam, že jsem skočila do vody ze skály a vyplavala jsem jen se spodkem od plavek,“ popsala Fajksová.

To její kolegyně Nikol se do plavek u vody svlékla letos poprvé až nyní a už se těší na to, až také vyrazí k moři chytat bronz. Odhazovat svršky ale určitě nebude. Alespoň to nemá v plánu. Po focení v osmi stupních se teď k moři modelka těší ještě víc

„Fotíme tady od rána a bylo osm stupňů,“ sdělila promrzlá Nikol, která by se ráda držela do budoucna své zásady, že se nenechá přemluvit do nafocení až příliš odvážných fotografií. Na tohle prostě brunetka není.

A co říká Nikol na svou blonďatou kolegyni? „No, blondýna, to mluví samo za sebe,“ smála se a její kolegyně Tereza jí to ve stejném duchu vrátila. „Tak co bych vám o ní popovídala? No, bruneta prostě,“ dodala.