Tereza Duchková bude maminkou

"Hlavní je, abych mu pomohla. Pro nás to jsou minimální peníze, a ty děti si to zaslouží. Nemůžou přece za to, kde a v jakých podmínkách se narodí. Už sháním podrobnější informace," prozradila Duchková.

Herečka se zotavuje po operaci nohy.



"O berlích jsem už měsíc, ale hojí se to naštěstí dobře. Jakmile berle odhodím, začnu rehabilitovat a dám se rychle do pořádku. Pokud se mi to podaří, tak vyjedu na trochu akčnější dovolenou a budu se věnovat svému koni. Musím nucenou přestávku mu musím vynahradit," svěřila se Tereza Duchková.

"Jsem docela ráda, že se mi úraz stal na jevišti. Neumím si představit, co by se dělo, kdyby se mě to stalo na koních. To by mě v divadle asi přizabili," dodala.

"Kromě přemýšlení, čtení surfování po internetu, připravuji nové CD, které chci do roka vydat a připravuji se na nový muzikál Producenti, ve kterém mám hlavní roli švédské umělkyně Ully. Premiéra bude v létě a otevře historickou budovu divadla Karlín," těší se herečka.

"Musela jsem kvůli úrazu vysadit nácvik tancování, a tak mohu pouze zpívat,zpívat a zpívat. Navštěvuji svého profesora zpěvu ve Vídni a díky němu objevuji úplně nové možnosti. Myslela jsem si totiž, že mám ve zpěvu jistý limit. Nyní ale rozšiřuji svůj rozsah a jsem mile překvapena," dodala.