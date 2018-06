Chlebovská už přítele netají, je to fotbalista Pavel Kadeřábek

Tereza Chlebovská byla chvíli spojována s Ondřejem Pavelcem, protože spolu byli na večeři. Byla to ale charita. Pavelec vydražil večeři s Chlebovskou za 20 tisíc.

Zkazky o jejich vztahu se ovšem ještě víc rozvířily, když přišla Chlebovská bez partnera na Ples v Opeře a odůvodnila to tím, že je v zahraničí. Ondřej Pavelec hraje v Kanadě. Byla to ovšem jen shoda okolností.

"S Ondrou jsme občas v kontaktu, ale netvoříme pár," řekla Chlebovská v pořadu Limuzína a přiznala, že jejím skutečným partnerem je fotbalista Pavel Kadeřábek, který hraje v Česku za Spartu, ale v době plesu tu nebyl.

K fotbalu má Chlebovská blízko, protože dělá reportérku Ligy mistrů. "Jsem ráda, že se k modelingu přidalo něco navíc, co mě naplňuje. Fotbal mě baví, protože táta je fotbalový rozhodčí, takže to není jen, že se nějaká modelka dostala k fotbalu. Veřejnost o tom má jiné mínění, ale já k tomu mám vztah," říká Chlebovská.

Moderování modelek se rozmáhá a předloňská královna krásy chápe výtky skutečných moderátorů, že oni se také nepletou jiným do řemesla, na druhou stranu vysvětluje, že by byla hloupost takové nabídky odmítat a aspoň to nezkusit.

Celý rozhovor s Terezou Chlebovskou odvysílá televize Óčko ve čtvrtek ve 21:45.