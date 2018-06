Není prvoplánová kráska, říká o Chlebovské americký fotograf Dols

"Tereza není prvoplánově krásná, její skutečnou krásu neuvidíte na první pohled. Má v sobě daleko víc. Velká profesionálka, která je před objektivem jako doma. To přece musí bavit každého fotografa. A i když se odmítala svléknout, na snímcích působí neskonale svůdně," říká Matthew Dols, který mimo jiné učí fotografii na univerzitě v Abu-Dabi a Dubaji.

Terezu Chlebovskou sledoval od jejího zvolení královnou krásy a chtěl s ní spolupracovat právě proto, že není krásnou panenkou, jako bývají miss.

Přál si, aby Chlebovská vypadala na snímcích co nejpřirozeněji, takže ji vizážistka Hanoa Moa nalíčila do přírodních odstínů.

"Překvapilo mě, že si mě na focení vyhlédl americký fotograf, ale zároveň mě potěšilo, že o mně někdo ví i ve světě. Matthew je skvělý fotograf a na začátku mi řekl, že pokud při focení nebude mluvit, znamená to, že všechno dělám dobře a on nemá jediný důvod do focení zasahovat. Během focení pak bylo v ateliéru tak hrobové ticho, že jsem ho musela poprosit aspoň o podkresovou hudbu," řekla k focení Chlebovská.

