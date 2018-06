Tereza chce být prostě jiná, tvrdí psychiatr

"Je to hnus... Terezo, co blbneš, táta se musí obracet v hrobě... Pergnerová se zbláznila... Terezo, to je tvůj konec..." Tak reagovali příznivci kdysi populární moderátorky Terezy Pergnerová na její pornografické fotografie, zveřejněné na internetovém serveru. Za pózování dostala Pergnerová údajně více než tři miliony korun. "Myslím, že jde o jeden z typických způsobů mladých lidí, jak vyrazit dech svému okolí. Tereza chce být prostě jiná," tvrdí psychiatr MUDr. Jan Cimický.