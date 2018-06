VIDEO: Miss Budková je ve vztahu sedm let, zásnuby chce co nejdřív

„Na zásnuby čekáme, partner si ze mě dělá legraci, že to bude až na desáté výročí, já doufám, že to stihne dřív. Ale popravdě nikam nechvátáme, vztah se už za ty roky posouvá sám od sebe, prstýnek je už jenom taková třešnička,“ řekla na kameru iDNES.cz Tereza Budková, která v České Miss získala v roce 2009 titul I. Česká vicemiss.

Partneři se nyní oficiálně sestěhovali do společného bytu. Dosud totiž žili v Táboře, kde na střídačku bydleli ve dvou bytech. Ostrou zkouškou života ve dvou si tak projdou přímo v Praze.

„Mám trochu obavy, ale už jsme spolu sedmým rokem, takže si myslím, že už víme, co nás může potkat a že je to takové stálejší. Dosud jsem pendlovala mezi Táborem, Prahou a Německem, a bylo to náročné. Takhle se nám značně uleví,“ líčí Budková.

Zajímavostí je, že modelka má v rodině i vlastní stylistku, přesněji maminku, která jí pravidelně obměňuje šatník. I z tohoto důvodu nemusí za módu utrácet tolik jako jiné missky.

„Moje maminka má obchod s italskou módou v Táboře, takže mě většinou obléká ona. Já bych i utrácela, jenže pak jdu do obchodu a vidím, kolik to stojí, takže si řeknu, že mi to máma dá buď zadarmo, nebo prodá výhodněji,“ uzavírá Tereza Budková.