Budková si pochvaluje zvětšená ňadra. Nabídky na práci se jen hrnou

Díky chirurgicky upravenému poprsí se Tereze hrne mnohem více pracovních nabídek. Naposledy se odhalila ve spodním prádle. Jako správná modelka musí někdy překousnout i nevlídné podmínky, tentokrát však měla štěstí a počasí jí během focení přálo.„Fotí se mi celkem dobře, myslela jsem, že to bude horší. Naštěstí nebyla zima, naopak při focení svítilo sluníčko,“ pochvalovala si Tereza, která prý s odhalováním nemá zase až tak velký problém.

„Je pravda, že jsem si ze začátku své kariéry musela zvyknout, že při focení na place bylo několik lidí, kteří koukají. Postupem času už mi to vůbec nepřijde a nevnímám je. Naštěstí bych se nikdy celá neodhalila,“ přiznala modelka, která ukázala krásnou postavu v sexy prádle.

Jako asi každá žena i ona miluje romantické a sexy krajkové prádlo. „Já mám ráda krajky. Vyniknou v nich ženské křivky. Pokud fotím oblečení, oblékám pod něj sportovní prádlo, které v soukromí nenosím,“ prozradila.

V minulosti měla Tereza s nákupem prádla problém. Kvůli malým ňadrům si nemohla dovolit všechny typy podprsenek. Nyní si pochvaluje, že si konečně může koupit, co se jí líbí. „S novými ňadry se mi podprsenky kupují skvěle. Vše mi sedí, užívám si to a neměnila bych,“ pochvalovala si svůj záměr. O zvětšení poprsí snila tři roky, takže nešlo o žádný rozmar a rychlé rozhodnutí.

„Důvod, proč jsem si udělala radost a nechala si o číslo zvětšit hrudník, bylo mé sebevědomí. Chtěla jsem mít konečně prsa. Druhým důvodem byla i práce,“ popsala. Operace se nebála, protože si vše pečlivě nastudovala a věděla, do čeho jde.

1. Česká vícemiss 2009 Tereza Budková, focení prádla a plavek pro říčanský butik

A co na vylepšený hrudník říká její partner? „Jsme spolu osm a půl roku, takže říká, že má novou přítelkyni,“ popsala s tím, že přítel si musel na její práci zvykat. „Nebylo to lehké. My jsme spolu chodili ještě před Českou Miss.“

Modelka se pochlubila, že jí prádlo kupuje někdy i právě partner Michal a vždy se skvěle trefí s velikostí. „Prádlo mi většinou kupuje on a vždy ho skvěle odhadne. Má mě prostě v oku a rukou.“

Přestože s Michalem chodí modelka více jak osm let, ani jeden z nich zatím prý neřeší svatbu „My jsme spolu spokojení takto. Pokud bude chtít, tak mě o ruku požádá, pokud ne, tak svatba nebude. Jsem s ním šťastná i bez prstýnku a papíru,“ dodala.