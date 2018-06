Miss Tereza Budková se zaměřila na Interpol

„Zkoumala jsem vývoj a součinnost mezi těmito organizacemi a hrozně mě to bavilo. Akorát mě to dost omezovalo. Nemohla jsem chodit cvičit, pracovat, jen jsem seděla na zadku, šprtala a jedla,“ povzdychla si Budková, která po odevzdání bakalářské práce potřebovala trochu oddych a vyjela si s přítelem Michalem Voborským na hory.

Kvůli jeho zranění ovšem lyže tentokrát nenazuli. „Michal má něco s třísly, takže nemohl na svah a já jsem ho nechtěla nechat samotného. Radši jsem s ním zůstala na hotelu. Chodili jsme na procházky, zašli jsme do wellness, na kávičky, prostě pohoda,“ řekla Budková, kterou missí nemoc rozhodně nepostihla. S přítelem se dala dohromady ještě před soutěží a jejich láska prý stále jen kvete.

Tereza Budková a Michal Voborský

„Přítel není z oboru, možná proto nám to klape. Je manažerem sítě prádelen a čistíren, takže každý den pracuje s lidmi, což je hodně náročné. Pořád mu zvoní telefon a nemá moc klidu,“ povzdychla si modelka. Ale má to i výhody, přítel ji aspoň nenutí prát doma. „Dražší kousky dáváme k profesionálům. Třeba kašmírový svetr bych mu opravdu prát nechtěla,“ pousmála se Budková, která se kromě školy stále věnuje i modelingu.

„Byla jsem ve Španělsku, teď od března do května pojedu pracovat do Německa, v létě do Izraele do Tel Avivu, pak do Londýna. Přítel respektuje, že za prací hodně cestuji. Jen občas nadává, když je to zajímavá destinace, že ho nevezmu s sebou. Jenže to by opravdu nešlo. V létě spolu ale pojedeme asi na Rhodos,“ svěřila se Budková, která si ještě není úplně jistá, co bude dělat, až dostuduje vysokou školu.

„Ještě nevím, jestli bych chtěla dělat třeba v Interpolu. Teprve uvidíme, jak bude moje budoucnost spojená s policií,“ dodala.