Tereza Brodská chce žít v Americe

V Los Angeles měl její manžel výstavu fotografií převážně českých celebrit, ona zase projekci několika filmů, ve kterých hrála. Ve chvílích volna se pak celá rodina proměnila v turisty a cestovala.

„Uchvátilo nás to tam natolik, že tam chceme zůstat na půl roku a možná i na rok. Ale odjet nemůžeme dřív než v září příštího roku. Na léto totiž Herbert připravuje velkou výstavu fotografií na Staroměstské radnici, jejímž tématem bude sport. Já se na ní podílím producentsky,“ rozkrývá plány na rok 2005 Brodská.

Nerada se nechává fotit

Zatím herečka obhlíží výstavy manželových kolegů. Nedávno třeba jejich společného kamaráda Tona Stana a jeho nový kalendář na příští rok, který při té příležitosti v Galerii Louvre pokřtil. Naoko si postěžovala, že ji Stano nikdy nefotil a že to musí brzy napravit. Přesto se Tereza Brodská raději nechává zvěčňovat svým manželem.

„Není to ani tak v důvěře, jako v mé pohodlnosti. Ačkoli mi to nikdo nevěří, jsem při focení plachý člověk a fotit se nechávám hrozně nerada. Herbert má však velkou výhodu, že fotí hodně rychle. Po hodině už toho má dost, a to mi vyhovuje. Ale neuvalila jsem embargo na jiné fotografy, poslední dobou jsem několika cizím také pózovala. Dokonce to teď bývá Herbert, kdo se brání mě fotit, a rád by, aby mě už fotil někdo jiný,“ směje se Tereza Brodská.

Po divadle se jí už stýská

Do odjezdu chce ještě stihnout pár věcí. Třeba se zdokonalit v angličtině nebo si zahrát v divadle, po kterém se jí prý začíná stýskat. „Jazyk neovládám ještě tak, jak bych chtěla. Dávám si proto schůzky s naším americkým kamarádem, a tak si různě povídáme o všem možném. Tahle forma mi poměrně vyhovuje. A vedle toho hledám nějaký příjemný text, který by nás na divadle bavil. A žánr? Určitě komediální,“ tvrdí. Do úprav textu či režie se však herečka pouštět nehodlá. „Jednoduše to neumím, a tak to nechávám na profesionálech. Určitě bych byla ráda, kdyby se mnou do toho šli kamarádi, kteří jsou naladěni na stejnou strunu jako já. Zkrátka aby pro nás byla práce i zábavou.“

Prozatím stráví právě s partou kolegů, kteří jsou jí milí, několik dní mezi svátky. „Nerada plánuju věci dopředu, protože je většinou všechno jinak, ale měli bychom jet do Mariánských Lázní. Stalo se to v posledních letech pravidlem. A už se na ty chvíle volna moc těším. Teď před Vánocemi totiž nestíhám vůbec nic. Ještě že nemusím alespoň péct. Jak ráda vařím, tak nerada peču cukroví, moc mi totiž nechutná. Naštěstí je dodávají babičky,“ říká.