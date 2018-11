Filmy o Básnících ztratily svou poetiku, myslí si Tereza Brodská

Na kultovní Básníky vzpomíná Tereza Brodská ráda. S novějšími díly však podle ní filmy s příchodem extrémního množství product placementu, na kterém byl často postaven celý scénář, ztratily svou poetiku, půvab a milý humor. Takže je přestala sledovat.



Míra Hejda s Terezou Brodskou zavzpomínali v aktuálním díle pořadu Limuzína také na kultovní hlášku a scénu z filmu Konec básníků v Čechách ‚Na ucho ne!‘, která zazněla ve filmu právě z úst Brodské. Ta zde hrála roli lékárnice Ute, která neměla ráda dotyky na uších.

„Mohu si vystoupit? Tuto hlášku úplně nenávidím. To je, jako když řekneš Aleně Vránové o Pyšné princezně. Tak odejde,“ zareagovala se smíchem Brodská, která s sebou na natáčení rozhovoru vzala i svého psa Konráda.

Na leden chystá herečka ve spolupráci s Michalem Rajtlerem a Českou televizí nový film, kvůli kterému musela pro svou roli přibrat devět kilo a naučit se s osobní trenérkou skákat šipku do vody.

„Jsem v detoxu, z devíti kilo mi zbývá ještě jedenáct,“ popisuje Brodská své hubnoucí neúspěchy v odpovědi na otázku, jak se jí daří postupně shazovat nabraná kila.

Herečka o sobě říká, že je odpůrkyní sociálních sítí. Například Instagram je podle Brodské vyloženě zlo. „Člověk tomu velice snadno propadne. Je to závislost a u mladých to může vyvolat pocity méněcennosti. Na Instagramu se totiž všichni prezentují v co nejkrásnějším a nejideálnějším světle. Takový však život v reálu není,“ říká herečka.