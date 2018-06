Dcera Freimanové Tereza randí s expřítelem miss Sokolové

"Nenazvala bych Jeana jako současného přítele. Jsme ve fázi poznávání, seznámili jsme se přes společnou práci a zatím komunikujeme na pracovní úrovni," říká Tereza Brabcová, která na přímý dotaz, zda od této "pracovní komunikace" očekává víc, odpověděla se smíchem: "Na to nebudu odpovídat."

Tereza se po boku sympatického mladíka objevila na nedávném finále České Miss i na křtu zpěvačky Moniky Bagárové.

Přestože Brabcová pochází z rodiny, která život zasvětila filmu a divadlu, víc se uplatnila v modelingové branži. "Dělala jsem tuhle práci dlouho, pak přišla škola a práce, nějak mě to semlelo, až jsem s tím sekla. A navíc jsem už stará. Je mi 24," vtipkuje.

Kateřina Sokolová a její bývalý partner Jean

Pro Terezu je nyní stěžejní studium. Je věrná umění, v němž by se chtěla do budoucna uplatnit. "Mám vystudovanou reklamní grafiku a teď studuji architekturu a design na Technické univerzitě v Liberci. Samozřejmě pracuju, dělám manažerku slovenské zpěvačce Patricii Vitek a mám i nějaké produkční kšefty. Bylo by pochopitelně fajn si touhle prací vydělat tolik, abych si mohla nechat vyrobit celou řadu nábytku, ale to zatím nehrozí. Představa to ale není špatná," přemítá Brabcová.

Pozorní diváci Febiofestu, který právě startuje, ji budou moci zahlédnout i na plátně. Dostala totiž roli ve snímku Normalis. O svých hereckých kvalitách ale pochybuje.

"Scénář je napsaný tak, že hraju blbou holku, za kterou se sice nepovažuju, ale o svém hraní si nemyslím, že je dobrý. To je moje vlastní kritika. Rodinu jsem na to nenechala jít," uzavírá Tereza.