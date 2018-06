Tereza Bebarová modelkou v sedmém měsíci: tyhle fotky berou dech

Tereza Bebarová chtěla pojmout těhotenské fotky netradičně. Svlékání a zakrývání intimních partií se rozhodně nekonalo. "Když mi ta nabídka přistála, tak jsem si říkala, že je to sice hezké, ale že těhotenských fotek s bříškem a rozpuštěnými vlasy bylo obecně hrozně moc. Nakonec mě napadlo využít toho, že jsem herečka. Trochu jsme s fotografkou přitvrdily - pánský oblek, červené nehty, rockový styl," vyzrazuje průběh netradičního focení.

TEREZA BEBAROVÁ. Fotograf: LENKA HATAŠOVÁ / Make-up: KAMILA ŠIMÁNKOVÁ

Herečka se tak v průběhu focení proměnila hned v několik postav - coby Marlene Dietrichová si osvojila pánský styl, rockovější výraz jí zase dala zpěvačka Anastacia. Glamour snímky Lenky Hatašové pak podtrhly rudé šaty, v nichž rostoucí bříško perfektně vyniklo.

Proměny byly svátkem i pro samotnou Terezu Bebarovou, která v civilu preferuje především jednoduchý styl líčení i oblékání. "Samozřejmě uznávám přírodní styl, protože je nejpraktičtější, ale baví mě být taková ta Francouzka, která se moc neupravuje, ale i přesto vypadá dobře. Můj partner to ale moc nevyžaduje. Asi by se divil, kdybych se najednou denně výrazně líčila," smála se představitelka Ukrajinky Světlany z Ulice.

Její těhotenství stále probíhá bez komplikací a porodu, který se blíží, se nemůže dočkat. "Jsem strašně zvědavá, jsem v očekávání, co bude, těším se, až dítě bude na světě, jaká budu matka. Myslím, že všechno přichází přirozeně samo. Těším se na tu změnu. Doteď jsem žila takový ten free způsob života a řešila jsem si smysl života sama za sebe, teď je to další fáze, která je spojená s novým člověkem. Je to radostný pocit a na světě bude veseleji," uzavírá Tereza Bebarová.