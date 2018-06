Tereza Bebarová se vrátila před kameru, dceru hlídá chůva

Návrat do seriálu nebyl pro Bebarovou obtížný. "Je tam pořád stejně skvělá atmosféra, jako když jsem se loučila. Těší mě, že se opět setkávám s Vaškem Svobodou, Jarkou Obermaierovou a dalšími kolegy. Navíc mi všichni ve štábu vycházejí vstříc a přizpůsobují mi natáčení, za což jsem jim vděčná," říká šestatřicetiletá herečka.

Její dceři Klaudii, kterou má se scenáristou Ivanem Kotmelem, je rok a tři měsíce a herečka dospěla k názoru, že to pár hodin bez ní už vydrží.

Tereza Bebarová se po roce vrátila do Ulice. Tereza Bebarová a Ivan Kotmel si odnesli z porodnice dceru Klaudii (červen 2013).

"Když se člověk naučí dobře organizovat čas a má dobré zázemí, není to problém. Já mám naštěstí obojí, takže to zvládám dobře. Když natáčím, Klaudii hlídá chůva. Navíc partner pracuje z domova, tak také pomůže, když je potřeba. Myslím, že je zdravé občas vyměnit domácnost za ateliér, o to raději se za Klaudinkou vracím domů a náš společný čas si užívám mnohem intenzivněji,“ prozradila spokojená maminka, která si mateřství nemůže vynachválit.

"Jako bezdětná jsem si myslela, že s dítětem přijdu o veškerý soukromý i pracovní život. Teď vím, že kromě spánku mi Klaudie nevzala vůbec nic, právě naopak. Mateřství je velký dar a já si ho užívám."