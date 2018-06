Tereza Bebarová má dceru, pojmenovala ji Klaudie

Šestatřicetiletá herečka Tereza Bebarová má první dceru se scenáristou Ivanem Kotmelem, s nímž žije už dvacet let.

Klaudie Kotmelová měřila po porodu 52 centimetrů a vážila 3,34 kilogramů.

"Náš velký dík patří doktoru Jiřímu Hanáčkovi a všem ostatním z podolské nemocnice," vzkázala Bebarová, která se nyní raduje ze zdravé a krásné holčičky.

Ačkoli je s jejím otcem už od svých šestnácti, dosud se nevzali. "Jsme spolu dvacet let, máme společný majetek a ten papír pro nás není tak důležitý. Svatbu samozřejmě nevylučuji, jednou se asi vezmeme, ale tu důvěru máme i bez manželství. Možná je to reakce naší generace na tu předcházející, která vyhodnotila, že manželství nejsou ideálním řešením partnerského vztahu," říká herečka.

Na mateřské Bebarová dlouho nezůstane. Už v září by měla začít točit film a vrátí se i jako Světlana do seriálu Ulice. "Tereza Bebarová se do Ulice vrátí, tvůrci s postavou Světlany počítají. V tuto chvíli je pro ni ale prioritou péče o miminko a i produkce seriálu se jí v tom snaží vyjít maximálně vstříc. Malou Klaudinku vítáme na světě a novopečeným rodičům přejeme, aby jim dělala jen samou radost," řekla PR koordinátorka seriálu Ulice Ludmila Bártíková.