Tereza Bebarová: Říkám si, jestli na druhé dítě už nejsem stará

„Nad druhým dítětem přemýšlím pořád. Teď je to ve fázi, kdy si říkám, v jaký čas by to bylo nejlepší. Nebo si na druhou stranu zase říkám, zda to nechat být. Láká mě to, ale v létě mi bude jednačtyřicet a říkám si, jestli už nejsem stará matka.,“ sdělila pro iDNES.cz Tereza, která má trochu obavy z toho, aby jí na dvě děti v budoucnu stačily síly.

„Říkám si, abych na to druhé dítě pak měla energii. Spočítala jsem si, kolik mi bude, až třeba moje děti budou mít potomky a jestli už na to všechno nejsem stará. A to mě lehce vyděsilo. Takže uvidíme, jestli druhé dítě bude,“ prozradila herečka.

Zatím má plné ruce práce s dcerou Klaudií, které jsou čtyři roky. „Máme babičku až na Moravě, takže je to trochu složitější s hlídáním. Jinak si ale nemohu stěžovat. Být herečkou je fajn, protože si můžete volný čas hezky plánovat. Mohu mít s dcerou celý den program. To je velká výhoda. Pro vychovávání dětí je to ideální,“ pokračovala.

V roli matky se cítí výborně a užívá si s dcerou každý den. Je ráda, že se s ní může přiučit i něco nového. „Každý den mě jako matku něco překvapí. Mateřství je jedno velké překvapení. Jako bezdětná jsem si to všechno představovala úplně dramaticky jinak. Musím říct, že teď je to hrozně milé v tom, že mi moje dítě dává strašně moc věcí a díky němu se neustále něco učím a dělá mě lepším člověkem. Učím se třeba trpělivosti. Překvapilo mě, že jsem vůbec schopna toho, být matkou,“ doplnila Tereza, která sice hraje v seriálu Ulice, který běží na obrazovkách každý den, ale ona sama se na televizi nekouká.

Herečka Tereza Bebarová se věnuje kromě herectví i dabingu a namlouvá audio knihy.

„My se na televizi vůbec nedíváme. Nechci říct, že jsme ortodoxně proti televizi, ale nepouštíme ji doma běžně. Takže mě i dcera až na nějaké výjimky v televizi neviděla. Ale ví, že maminka dělá „tajtrliky tajtrliky“. Tak my doma říkáme herectví. Ale spíš jí pouštíme pohádky, které jsem namluvila. Takže jí sebe samu zatím dávkuji touto formou. Teď jsem tedy namluvila lechtivější věc a to knihu Grey. A na tu si bude muset dcera ještě chvíli počkat. Zatím jí pouštíme jen mluvené pohádky, protože je dle mě důležité, když se u dítěte rozvíjí hlavně slovní zásoba,“ dodala se smíchem.