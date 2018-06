VIDEO: Bebarová čeká dítě po dvaceti letech vztahu. Byli jsme opatrní, říká

První dítě až po dvaceti letech vztahu. Proč jste s partnerem tak dlouho otáleli?

Byli jsme opatrní, chtěli jsme se dobře poznat a projít si různými krizemi. Oba máme zodpovědnost vůči novému člověku. Myslím, že je potřeba si odžít to, co si každý nese z minulosti, a cítit, že jste připravený. Ani jeden jsme nechtěli zažít stav, kdy jeden chce dítě a druhý s tím nesouhlasí. Bylo nutné, abychom se na tom shodli.

Takže se dá říci, že máte nakročeno i ke svatbě?

Jak bylo řečeno, jsme spolu dvacet let, máme společný majetek a ten papír pro nás není tak důležitý. Svatbu samozřejmě nevylučuji, jednou se asi vezmeme, ale tu důvěru máme i bez manželství. Možná je to reakce naší generace na tu předcházející, která vyhodnotila, že manželství nejsou ideálním řešením partnerského vztahu. A kdo ví, co bude u našich dětí. Třeba se budou naopak chtít víc ženit a vdávat. U nás je to taková revolta, kdy si říkáme, že to prostě uděláme jinak.

Jste v šestém měsíci těhotenství a nepozoruji, že byste výrazně přibírala. Hlídáte se nějak v jídle?

Řeknu vám, jaká je pravda. Myslím si, že se ženský často vymlouvají na to, že jedí za dva. U spousty holek, co mají děti, se mi potvrdilo, že se jakoby nemusejí hlídat, protože přece jedí za dva. Ale to je, myslím, blbost. Člověk by neměl držet diety, ale uvažovat, co teď jí. Když si dám dort, tak je jasný, že to není ideální, protože tělu dodám jen bílý cukr. Takže se hlídám maximálně v tom, jak výživově jím za dva. Do třetího měsíce jsem byla samý chlebíček a rohlíček, ale teď už si dávám pozor, abych měla dobrý stavební materiál.

Co tedy jíte?

Přítel se třeba začal řídit radami léčitele Zajíčka, který preferuje mandlové mléko. Mandle se nechají v mléce přes noc, poté se rozmixují s kokosem, mrkví nebo lískovými oříšky. Je to zásadotvorné jídlo, které v těle neživí nic, co by mělo organismus zaplísňovat. Doporučuju i fíky, datle, čerstvé saláty i avokádo. Musím říct, že jsem díky těhotenství poznala nové žrádlo.

Povídáme si spolu na zkrášlovacích procedurách v salonu krásy. Napadá mě, kolik za sebe v tomto směru měsíčně utrácíte?

To je zajímavá otázka, nikdy mě nenapadlo to spočítat... Částku bych teď střílela od boku, ale můžu říct, že kombinuji luxusní francouzskou kosmetiku s babskými radami, což je vyprůměrované a ne zas tak drahé. Pak se občas namažu olivovým nebo kokosovým olejem za dvě stovky, takže nejsem drahá. Určitý standard samozřejmě mám, ale řekla bych, že jsem průměrná emancipovaná žena.

Ještě na skok k vašemu hraní v Ulici. Jak se vaše těhotenství dotkne seriálové Světlany?

To já nemůžu říct, to máme ve smlouvě. Řeknu jen tolik, že pořád točím, nehraju tam těhotnou a diváci postupně poznají, jak se bude Světlaně dál dařit. Ale už teď vím, že se nezastavím ani po porodu. V září, kdy dítěti budou tři měsíce, mám točit film. Řekli mi, že mi vyjdou maximálně vstříc, že budu mít vlastní pokoj a že podle potřeby natáčení zastaví. Tak doufám, že všechno proběhne v klidu.