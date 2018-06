Tepláková souprava rodičů je opět IN

"Tepláková souprava, kterou nosili moji rodiče, je znovu in. Jsem také její majitelkou," říká Dara Rolins. Salvatore Ferragamo je strategicky nadčasový. Jako filmy s K. Hepburnovou. Značka Blumarine se nechala inspirovat dvacátýmii lety, elegancí první republiky. "Mé díky za kalhoty, patří i George Sandové a Marlene Dietrichové," říká Dara Rolins.

Někdo je cool snadno, jiný je na tom hůř. Nicméně si přiznejme, že drtivá většina z nás chce být v módě in a na začátku každé sezony řeší, na jaké trendové vlně se sveze. Proto na konci léta méně zdatným připomínám, že listování podzimními módními magazíny nestačí. Je mnohem lepší usednout do křesla a pustit si pozpátku film natočený historií. Jen tak lze pochopit souvislosti, jež jsou v módě stejně důležité jako v životě. Dávají totiž základ, na němž lze stavět, být v obraze. Já si nedávno výlet do minulosti dopřála. Dotkla jsem se některých fenoménů, nechala o sebe otřít vzpomínky. Chci se s vámi o tuto těkavou exkurzi podělit. Možná bude inspirací, naznačí cestu k podstatě...Nádech retra najdete všude kolem. V architektuře, designu, muzice... Móda je jím přímo posedlá. Konkrétně šedesátými, sedmdesátými léty, která se právem považují za zvlášť vydařená. Stačí připomenout hnutí hippies, kdy na celé čáře vyhrávala volnost, přirozenost, všudypřítomná láska. Soulad s přírodou. Nikdo nikam nespěchal, stresující konzum, maloměšťácká upjatost a snobství byly na chvíli out...Tohle všechno bylo a je člověku bytostně blízké, proto je stopa dětí květin tak hluboká. Doufejme, že ji prach zapomnění nikdy nezanese, nesrovná se zemí. Pokud ano, svět by se měl nad sebou vážně zamyslet. Všeho do času, říká se. I selanka má svůj vyměřený čas. Éru hippies vystřídal fenomén disco. Byl to logický zákon akce a reakce. Přírodní barvy, měkké tkaniny, etnodezény smázl v sedmdesátých letech oslnivý glamour. V kurzu byly umělé, chemií poznamenané materiály, agresivní lesk, tvrdé geometrické tvary, lascivní pohyby... Všechno, co se blyští, letělo.Skupina Bee-Gees způsobila celosvětovou horečku sobotní noci a nikomu nevadilo, že celé mužské plémě působí poněkud homosexuálně. Proč taky? I to má své kouzlo. Kouzlo doby, která se zbavuje předsudků, sune se vpřed a s technickým rozvojem přináší čím dál rychleji nové informace.V antice se počítá čas na tisíciletí, ve středověku se směry střídají po stoletích a secese trvá jen pár desítek let... Všechno se zrychluje a věno předků zdánlivě ztrácí svou hodnotu. Neříkejte, že aspoň někomu z vás není líto, že pořad Sejdeme se na Vlachovce vysílají jednou týdně. Jestli vůbec. Nevím, v tomhle nejedu, ale je to, sakra, tradice.Nicméně ještě stále existují kontroverzní pilíře tradice, které nám její ortodoxní odkaz připomínají. Příkladem je islám ­ maximální izolace před civilizačním pokrokem.Lidé, kteří v jeho náboženském vakuu žijí, zhusta nemají zdání, co se na této planetě děje, kam svět směřuje. Rozhlas, TV, tisk jsou pro ně prakticky tabu, vědomá brzda přirozeného vývoje zde stoprocentně funguje. Nevěřím, že by ženy, které se v místním parnu halí až po uši, neuvítaly lehké šatičky. Určitě ano, ale ctí nedotknutelnou tradici. Je těžké se vymanit.O to víc jsem ráda, že můžu být svobodná, používat rozum, fantazii... O to víc můžu tradici ocenit. Myslím, že minulost by měla kráčet s dobou, inspirovat ji. A to se také děje, v módě určitě. Díky za pokrok. Za civilizaci.Je to trošku paradox ­ ti, kteří v muzice razí nové směry, prezentují v módě retrostyl. Oldschoolové tenisky jsou neodmyslitelným prvkem DJ's image, který hýbe ulicí...Čím větší sci-fi v životě prožíváme, tím častěji se ke kořenům vracíme. Módní značky o této reakci dobře vědí a snaží se pomyslnou potřebu jistoty naplnit. Proto dbají, aby se v nových kolekcích objevily důvěrně známé prvky. Úspěch mají zaručen.Stejně jako na šest různých způsobů zremixovaná Madonna... Tradice je zkrátka tradice a zn. Adidas nebo Puma z ní chytře těží. Dobře vědí, že mají dobou prověřený, originální rukopis a drastické změny by jim jen ublížily ­ jsou přece symbolem klasiky! Jejich tenisky proto nechybějí ve skříni žádného frikulína" (free-cool-in) a fakt, že si módní ikona Madonna vybrala při posledním turné zn. Puma, také není náhoda. Tato šelma zkrátka slaví (nejen) klubový comeback, je žádaná jako zamlada...Celý trik, o němž vedu řeč, je velmi jednoduchý: jde o to nezapřít sám sebe, navázat na starou dobrou tradici, rozvinout ji na vyšším stupni. Zastavit se, ohlédnout a jít dál dopředu.Nejhorlivějším stoupencem takové taktiky je John Galliano. Jeho obliba vykrádání dějin módy není žádným tajemstvím. Kopíroval i prvního světového designéra Paula Poireta, jenž počátkem dvacátého století, inspirován secesí, vyprostil ženy z korzetů a oblékl je do jednoduchých úzkých splývavých šatů.Podnětem mu byla tanečnice Isadora Duncanová, která jako jedna z prvních vystoupila před publikem zahalená pouze do závoje ­ nesešněrovaná, bosá a přirozená dříve než všechny ostatní. V Americe si tehdy vysloužila skandál, v Evropě ovace. Mimochodem Isadořin dobrý vkus byl paradoxně příčinou i její smrti ­ její dlouhý ručně malovaný červený šál s třásněmi se roku 1927 zachytil o kola kabrioletu Bugatti a zlomil jí vaz... Jak šílené!Vděčným, cyklicky se opakujícím tématem jsou i uniformy. Vracejí se od dob první světové války, kdy ženy převzaly role mužů a staly se z nich pošťačky, řidičky autobusů... Víte, že akční Coco Chanelová, možná jediná v té době, nezavřela svůj módní dům? Jako vždycky jí stačilo pochopit situaci, nálev společnosti. Proto nabídla kostýmky bez ozdob... Po válce bylo všechno jinak. Jak se říká, válka trhla oponou.Změnila se móda i morálka. Přesto pařížský starosta vyzval Marlene Dietrichovou, aby opustila město. Tato dáma byla totiž i pro volnomyšlenkářskou metropoli nad Seinou příliš ­ objevila se na ulici v pánském obleku. Budiž jí satisfakcí, že se kalhotový kostým koncem dvacátého století akceptuje na všech společenských, navýsost formálních úrovních... Sladká Marlene, díky za písničky, filmy, inspiraci, odvahu. Mé díky patří i tvé předchůdkyni George Sandové. Co já bych si holky bez kalhot počala?Revolta je živou vodou, posunuje dál. V každé éře se najdou průkopníci, kteří mají náskok, jsou o krok napřed. Stejně tak tu byly, jsou a budou nepochopené děti, jež chtějí změnit zažitý svět rodičů a dají světu punk. Věřte, návrháři vědí, proč ulici respektují. Pro ni přece tvoří...V neposlední řadě se na nás periodicky valí i vlna nových sezonních trendů. Pokaždé nesou jistou stopu historie, mají jiné aranžmá a pravidelně provokují k onomu povzdechu déja vu. Jak už jsem říkala, teorie spirály funguje. Opět tu bude pop-art, kytičky, volánky, John Travolta...Nevyhazujte koženého křiváka ­ ještě s ním uděláte terno. Když ne vy, tak vaše děti určitě. Už Galileo věděl, o čem mluví, když řekl: A přece se točí! Dost rychle na to, aby si na své přišel každý. Buďte trpěliví, i na vás dojde!