Hvězdy Teorie velkého třesku se vzdaly části peněz kvůli kolegyním

Kaley Cuoco (Penny), Kunal Nayyar (Rajesh), Jim Parsons (Sheldon), Simon Helberg (Howard) a Johnny Galecki (Leonard) nabídli, že se vzdají části svých honorářů. Chtějí zvednout platy kolegyň. Mayim Bialiková (Amy) a Melissa Rauchová (Bernadette) do seriálu nastoupily později, ale jsou podle nich stejně důležité.

Hvězdy seriálu prý podepíšou smlouvy na další dvě řady, když televize CBS a společnost Warner Bros budou souhlasit s úpravou honorářů. Každý z pětice herců by se vzdal 100 tisíc dolarů za epizodu a peníze by dostaly herečky, které by tak za jeden díl inkasovaly 450 tisíc dolarů.

Herci uzavřeli smlouvu o působení v Teorii velkého třesku naposled v roce 2014. Zavázali se k natočení tří sérií o 24 dílech. Tehdy si zároveň vyjednali milionové honoráře.

Podobné sumy braly za epizodu také hvězdy seriálu Přátelé. Honoráře ale zároveň byly také jedním z důvodů, proč Přátelé po desáté sezoně v roce 2004 skončili.

