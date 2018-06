Hvězda Teorie velkého třesku do toho po čtrnácti letech vztahu praštila

Ještě v roce 2014 Jim v rozhovoru s moderátorkou Ellen DeGeneresovou prohlásil, že se svatbou nehodlá spěchat a možná ani není nutné, aby se svým partnerem stanul před oltářem. Po pár letech ale změnil názor a muže svého života si nakonec vzal.

„Když jsem před čtrnácti lety potkal tohoto muže, bylo to to nejlepší, co se mi mohlo stát,“ sdělil Parsons, který v populárním seriálu Teorie velkého třesku hraje postavu bláznivého vědce Sheldona Coopera.

Jim veřejně sdělil, že je gay, teprve před pár lety. V roce 2012 prozradil světu, že už je nějaký ten čas zadaný a jeho srdce patří jinému muži.

Že je jeho vyvoleným Todd Spiewak, odhalil ještě později. Tento víkend si Todda nakonec vzal. Obřad proběhl v New Yorku ve známé duhové místnosti, kde často probíhají svatby homosexuálních párů.

„Todd je mou nejoblíbenější osobou. Na celé planetě,“ dodal spokojený herec.



Jim Parsons si kromě výše zmíněného seriálu zahrál například ve snímku Nadějný rok, Škola svádění, Přeludy nebo Začít úplně jinak.

Sheldon a naše vlajka? Rozchod s Amy srovnává s rozpadem Československa:



