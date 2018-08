Mayim Bialiková z Teorie velkého třesku promluvila o boji s depresemi

Herečka o svých potížích promluvila v rámci kampaně Mé mladší Já, která má za cíl zvýšit povědomí lidí o možných duševních problémech. Vystupuje v ní řada známých osobností z nejrůznějších oborů. Bialiková v otevřené zpovědi přiznala velké deprese, se kterými bojovala. A vyzvala všechny, aby v podobných případech vždy vyhledali odbornou pomoc.

„Kdybych mohla svému mladšímu já něco říct o svém duševním zdraví, bylo by to to, že existují odpovědi,“ svěřila se herečka, které prý pomoc zachránila život. „Já jsem na některé odpovědi musela čekat roky, než jsem zjistila, že potřebuju prostě jen jiný druh pomoci. Když jsem byla mladší, myslela jsem si, že když mi jednou něco nezafungovalo hned, ať už terapeut, nebo nějaký lék, okamžitě jsem si říkala, že mi nepomůže nikdy nic.“

Bialiková také přiznala, že pokud by zůstala na své problémy sama, možná by nepřežila. „Svému mladšímu já bych řekla, že něco fungovat bude – někdy to chce víc zkoumání nebo jiného člověka. Ale taky je třeba uvědomit si, že na tom závisí váš život,“ vysvětlila herečka, která je matkou dvou dětí a za svou roli v Teorii velkého třesku dostala v roce 2016 cenu kritiky.

Kromě Mayim Bialikové se do kampaně už zapojil třeba herec James Van Der Beek, který promluvil o své dyslexii. Plavec Michael Phelps zase o tom, že má ADHD poruchu. Britský komik Stephen Fry přiznal bipolární poruchu, herečka Emma Stoneová úzkosti a panické záchvaty. Další osobností kampaně byla americká herečka Kristen Bellová. Mluvila o úzkostech a depresi, které prý má od svých 18 let. Mladšímu já by prý řekla, ať se nenechá oklamat „dokonalostí“, která na nás kouká ze všech stran. Protože problémy má podle ní každý.