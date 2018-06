Tenorista Domingo zabránil rakovině díky včasné operaci

Devětašedesátiletý tenorista byl podle mluvčí propuštěn z nemocnice Mount Sinai již v neděli. V souladu s doporučením lékařů si nyní dopřeje šestitýdenní přestávku na zotavenou. Pokud jeho rekonvalescence proběhne podle očekávání, mohl by prý již 16. dubna vystoupit v milánském operním domě La Scale v opeře Simon Boccanegra.

Domingo pocítil silné bolesti v břišní krajině během svých únorových koncertů v Tokiu. Vrátil se proto do New Yorku, kde jeho lékaři dospěli k závěru, že by se měl podrobit preventivní operaci.

Plácido Domingo letos předal jednu z cen Grammy. Na pódiu potěšil rapera Jay-Z a Rihannu za jejich spolupráci na písni Run This Town

Plácido Domingo, umělec vybavený nebývalou výkonností, za svou kariéru ztělesnil 130 rolí, což se ještě v hudební historii nikomu nepodařilo.

Začínal jako Alfréd v opeře Giuseppa Verdiho La Traviata na přelomu let 1959-60, ale mezinárodní popularitu mu přineslo zejména společné vystupování s Lucianem Pavarottim a Josém Carrerasem (Tři tenoři).

Naposledy upoutal jako barytonista v opeře Giuseppa Verdiho Simon Boccanegra loni na podzim v Berlíně.