Tenistu Borise Beckera láká filmová kariéra

"Už během tenisové kariéry jsem koketoval s myšlenkami na herectví. Zatím ale nemám žádné konkrétní nabídky," uvedl Becker, který při letošním Wimbledonu v 31 letech skončil s tenisem. K filmové práci slavný hráč přičichl, když psal scénář k reklamnímu spotu, v němž vystupoval. Na základě této zkušenosti by si Becker troufl na roli v hraném snímku.O spolupráci s populárním tenistou mají němečtí filmaři podle prvních reakcí velký zájem. "Nějakou dobu už přemýšlíme o filmu, v kterém by Boris hrál tenistu, jenž se ocitne u konce kariéry," řekl producent Stefan Arndt, kterého proslavil film Lola běží o život. "Když se staly herecké hvězdy z kulturistů, proč by to nemohl dokázat tenista. Dejte Borisovi roli, která k němu patří: hrdinu," prohlásil nejslavnější německý herec současnosti Til Schweiger.