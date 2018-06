MÓDNÍ POLICIE: Tenistky se vyfikly, Kvitová se měla víc odhalit

Hvězdné tenistky se předvedly tak, jak je neznáme. Oblékly společenské šaty a na losování to vypadalo jako na módní přehlídce. Všechny sportovkyně ukázaly svou ženskost a krásu.

Podle stylistky Cindy Kerberové, která zhodnotila jejich oblečení pro naši videoreportáž, se ale nejlépe oblékly pětadvacetiletá Ruska Maria Šarapovová, třiadvacetiletá Běloruska Victoria Azarenková a třicetiletá Číňanka Li Na.

"Azarenková zvolila černé kalhoty a jednoduchý top. Líbí se mi, že je to jednoduché, strohé a odlišuje se od svých kolegyň tím, že má kalhoty. Sluší jí to, jen bych dala pozor u toho topu, který příliš upozorňuje na mohutná ramena a ruce tenistek, což samozřejmě patří k jejich sportu," řekla Kerberová.

Stejný problém měla podle ní čtyřiadvacetiletá Němka Angelique Kerberová a také třiadvacetiletá Polka Agnieszka Radwaňská, které navíc šaty přidávají kila.

"Nejkrásnější tenistka je Šarapovová, o tom není pochyb a umí se i dobře oblékat, což je vidět na minimalistických bílých šatech, ke kterým zvolila béžové sako. Je to uvolněné, sexy. Jen bych možná zvolila jiné boty. Ten pásek, co má kolem kotníku, jí trochu podsekává její dlouhé nohy, to je škoda," zhodnotila Kerberová.

Češka Kvitová měla krásný účes, módním prohřeškům se ale podle stylistky nevyhnula. "Byla bych opatrnější, co se týče vršku šatů. Přidává jí to na objemu. Spíš bych šaty otevřela, odhalila víc ramena. Petra navíc zvolila špatnou obuv a punčocháče do otevřených lodiček! Na to pozor."

Třicetiletá Američanka Serena Williamsová zvolila rudé saténové šaty, což je s její postavou velká odvaha. Nejhůř ale stylistka zhodnotila pětadvacetiletou Italku Saru Erraniovou.

Všechny tenistky mají ovšem v současné době jiné starosti než co si vzít na sebe. Turnaj mistryň, v němž se hraje o 33 milionů korun, začíná už v úterý a zahájí ho Češka Petra Kvitová proti Polce Agnieszce Radwaňské.

