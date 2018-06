Tenistky v gala: Nejodvážnější byla Bouchardová, Češky volily mini

Některé tenistky daly pro večírek přednost dlouhým večerním šatům, jiné zvolily minisukni, na kterou jsou ostatně z kurtu zvyklé. Mezi nimi byla i ruská tenistka Maria Šarapovová, která přišla v krátkých romantických šatech s květovými výšivkami a průsvitnými rukávy, které doplnila krémovými páskovými botami a sytě růžovým psaníčkem.

Nohy předvedla i Serena Williamsová v jednoduchých tmavě modrých šatech, k nimž si vzala stříbrné páskové boty a nehty na nohou nalakovala netradičně žlutým lakem.

Krátké šaty zvolily i české tenistky Petra Kvitová a Lucie Šafářová. Obhájkyně titulu Petra Kvitová měla modré s prostřiženými rameny a k nim vybrala jednoduché černé lodičky. Lucie Šafářová vyrazila v černých přiléhavých šatech s transparentními rukávy i dekoltem.

Pozornost však upoutaly především dámy v dlouhých róbách, některé s odvážnými rozparky. Modré šaty Any Ivanovičové nechávaly sem tam vykouknout celou nohu ve stylu Angeliny Jolie, bílá róba Eugenie Bouchardové zase hrozila, že tenistka ze strany ukáže něco, co by sama nechtěla. K žádnému faux pas ovšem nedošlo. Nejvíce těla ukázala polská tenistka v černých šatech Urszula Radwaňská, která měla šaty na bocích spojené jen silnými pruhy.

Lucie Šafářová Daniela Hantuchová

Zvláštní kombinaci modrých asymetrických saténových šatů s béžovými střevíci zvolila slovenská tenistka Daniela Hantuchová. Nejbizarnější model však měla rozhodně Viktoria Azarenková, která spojila hnědou koženou minisukni s křivým zipem s černou blůzkou na ramínka a béžovými kotníčkovými botami.

České hráčky si party skvěle užily. „Jaký úžasný večer,“ napsala Petra Kvitová na Facebook. „Jsem ráda, že jsem po roce znovu v krásném Londýně,“ napsala Lucie Šafářová.

