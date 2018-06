Není to lehké. S dcerami bojuji, prozradila Martina Navrátilová

„Není to lehké. Zvlášť teď jsou holky v období, kdy s nimi mlátí hormony, tím je to složitější. Často si uvědomuju, jak jiná jsem byla v jejich věku. Neměla jsem čas blbnout, hrála jsem tenis a cestovala, a tak jsem vůbec neměla takové náladové výkyvy. Nikdy jsem ani nijak nezlobila, vím, že jsem na zadek dostala za celé dětství dvakrát, a to proto, že jsem přišla v pěti letech pozdě ze školky. V životě bych si nedovolila s rodiči mluvit tak, jak holky mluví s námi, a to jsou ještě mnohem hodnější než všechny ostatní děti, co znám,“ řekla Navrátilová.

Tenistka si vždy přála vlastní rodinu, ale nevyšlo jí to. Dokud nepotkala Julii, která už měla dvě dcery. Zajímavé je, že zatímco Emma vypadá jako její maminka, Victoria je podobná tenistce.

„To nám říkají všichni. Je to zajímavé, viďte? Kdo ví, jak to celé je. Ale musím se smát, když mi lidé říkají, že mi úplně vypadla z oka. Někdy jim s úsměvem přiznám, že není moje. Ale i díky tomu teď zažívám totéž, co zažíval můj táta Navrátil. I on mě adoptoval, když můj biologický táta Šubrt umřel, a taky mu říkali, že jsem mu vypadla z oka,“ prozradila Martina Navrátilová.

Tenistka dcery své partnerky legálně neadoptovala. Dost se prý změnilo tím, že se s Julií vzaly. Zjednodušila se jejich vzájemná práva, takže adopce ani nebyla nutná.

„Mladší Emma má otce, starší Victoria ne, takže bych mohla adoptovat jen ji. A to by zase bylo zvláštní, přijmout jen jednu a druhou ne, tak jsme to nechaly takhle a funguje to,“ dodala s tím, že i když není biologickou matkou dívek, cítí vůči nim obrovskou zodpovědnost.