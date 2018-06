Tenistku Bartoliovou podezírají z anorexie. Mé tělo se mi líbí, říká

Vítězka Wimbledonu v roce 2013 na sociálních sítích pravidelně zveřejňuje fotky, jak cvičí. V roce 2015 drasticky zhubla, což potvrzují fotky z ledna, kde má ještě špeky na břiše, ale v listopadu už měla extrémně štíhlou postavu. V poslední době zhubla ještě víc, což se odrazilo na jejím obličeji i ramenou.

„Miluji módu a své nové tělo. Každý to komentuje, říkají, že jsem příliš hubená, taková a maková. Pokud budete přemýšlet nad tím, co jiní říkají, nikdy se nezavděčíte všem a nebudete spokojená sama se sebou. Já jsem velmi spokojená, protože jsem taková, jaká jsem chtěla být,“ cituje list Daily Mail tenistku, která se dala na návrhářství a v New Yorku představila kolekci sportovního oblečení LOVE FILA.

Připustila, že radikálně změnila jídelníček. Nejí už stejné potraviny, jako když profesionálně hrála tenis. Během kreslení skic módních kousků více sedí a pak jde cvičit do fitka, takže výdej energie je jiný.

„Kdysi jsem jedla více sacharidů a pila na kurtu sladké nápoje, abych dodala tělu energii na hraní. Teď jím zeleninu, saláty, obiloviny a proteinové nápoje, abych měla energii do tělocvičny. Když se podíváte na fotky, mám stejné tělo, jako když mi bylo 16 - 17 let. Mám hubenou postavu, ale to je moje přirozená postava. Jsem naprosto spokojená s tím, jak vypadám,“ dodala.

Bartoliová začala hrát tenis profesionálně v roce 2000. Pár týdnů po zisku titulu ve Wimbledonu v roce 2013 ohlásila konec kariéry.

V březnu 2015 na Twitteru napsala, že zvažuje návrat mezi tenisové profesionály a požádala fanoušky, aby se k tomu vyjádřili. Spekulace o návratu ale nakonec vyvrátila a dodala, že jen chtěla vědět, co si o tom fanoušci myslí.