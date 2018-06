Tenistka Kvitová promluví u Krause o vztahu s šestnáctiletým tenistou

"Má radost, když vyhraju. Stejně jako já mám radost, když on vyhraje," říká Kvitová.

Kvitová se s Pavláskem zná dlouho. Dohromady se ale dali až na zimním soustředění v Tatrách a láska jim oběma pomáhá i k lepším výkonům.

Věkový rozdíl podle ní není podstatný a nechápe, proč to tolik lidí řeší. S tím souhlasí i Jan Kraus. Toho si prý všichni dobírali zase kvůli výškovému rozdílu s partnerkou Ivanou Chýlkovou. Být menší než ona se mu přitom zdá roztomilé. "Je to daleko hezčí. A já to doháním tím, že se snažím vypadat mladší," říká Kraus.

V tomto ohledu je Petra Kvitová klidná. Mladší partner je naštěstí vyšší než ona a je i hodně talentovaný tenista, takže by její úspěchy mohl časem vyrovnat.

