VIDEO: Tenistka Wozniacká si nechala namalovat plavky na nahé tělo

Než se umělcům podařilo na holé tělo Caroline namalovat celé plavky, uběhlo dlouhých patnáct hodin a pak tenistku čekalo ještě náročné focení v moři a na pláži.

Caroline cestovala až do exotického Karibiku. „Cítím se absolutně nahá. Ale když se podívám do zrcadla, vidím na sobě nějaké oblečení. Je to vážně ten nejzvláštnější pocit, protože v zrcadle to vypadá, že na sobě opravdu něco mám,“ smála se tenistka.

„Nikdy předtím jsem nic podobného neudělala, je to pro mě jedinečný zážitek. Myslím si, že se to povedlo skvěle. Vypadá to moc dobře,“ sdělila spokojená Wozniacká.



Caroline ale není jedinou sportovkyní, která si na tělo nechala namalovat plavky. Před ní už to okusila lyžařka Lindsey Vonnová. Ta dokonce nahá na kameru předvedla, jak posiluje.

Lindsey Vonnová posiluje nahá jen s namalovanými plavkami: