Tenista Nadal ukázal vyrýsované tělo v kampani pro Armaniho

Módní guru Giorgio Armani oznámil uzavření spolupráce s čtyřiadvacetiletým španělským tenistou Rafaelem Nadalem na podzim loňského roku. Už tehdy sliboval, že propagaci svého impéria spojí s tváří, která potěší nejen ženy, ale i muže, pro které by hvězda světových kurtů mohla být tím pravým lákadlem.

Co slíbil, to také splnil. Důkazem jsou sexy fotografie úspěšného tenisového hráče, který pózuje jako ostřílený model. Vyrýsovaná postava, uhrančivý pohled, dokonalý účes, to všechno čiší z propagačních fotografií.

Tenista Rafael Nadal v kampani pro Armaniho.

"Nadal je skutečný fenomén, pravděpodobně nejlepší hráč, který kdy vstoupil na tenisový kurt. Má úžasnou sílu a hbitost. Jsem rád, když ho můžu vidět v kterémkoli zápasu. On je ideální vzor, protože ztělesňuje zdravého a pozitivního muže," řekl ke spolupráci s tenistou čtyřiasedmdesátiletý Armani.

Cristiano Ronaldo v kampani na spodní prádlo Armani

David a Victoria Beckhamovi v kampani pro Armaniho

Úspěšný podnikatel, jehož majetek loni časopis Forbes odhadl na pět miliard dolarů, získal v minulosti pro své kampaně i fotbalové hvězdy Davida Beckhama a Ronalda.