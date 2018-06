Tenista Korda: obvinění z dopingu má pořád v sobě a hledá viníka

Dopingoví komisaři našli na Wimbledonu v roce 1998 u tenisty nandrolon - látku, která patří mezi anabolické steroidy. Následoval dvouletý trest, jenž mu federace později zkrátila na polovinu, Korda ovšem mezitím ukončil kariéru. Dodnes se s obviněním nesmířil a hledá odpověď na otázku proč.

"Kdybych to udělal já sám, tak bych odpověď znal, ale já ji neznám. Je to už deset let a mám to pořád v sobě. A jestli někdy kolem toho někoho najdu, tak to hodně špatně dopadne. Samozřejmě jsem po tom pátral a jsem stále ve střehu. Mám určitá podezření na určité lidi, uvidíme. Udělal jsem proti tomu hodně, jediné, co byla velká chyba, že jsem mlčel. Měl jsem se k tomu vyjádřit, ale právníci bohužel byli jiného názoru a já neposlechl hlas mé ženy, která radila, abych promluvil," lituje Korda.



Podle něj nestáli o jeho vyjádření především vysocí představitelé tenisu ve světě. "Vím, že nejlepší obranou je útok, a já byl vždycky útočník. V tuto chvíli jsem ovšem neútočil. Uteklo hodně vody a dneska už mi to nikdo nevrátí. Doufám, že na tu pravdu někdy přijdu. Nechci si stěžovat, že mi bylo ublíženo, pro můj život to bylo strašně dobře, spadnul jsem na dno a transformace do normálního života byla snazší, mohl jsem už jenom šplhat nahoru. Rodina mi hrozně pomohla, cítil jsem v ní bezpečí. Došel jsem také k tomu, že hodnoty a smysl života jsou jinde než jen v tenise, to je vzduchová bublina," říká Korda.

Tón života dnes u Kordů udávají tři děti, patnáctiletá Jessica, která hraje golf, desetiletá Nelly, která ho hraje ještě o něco líp a osmiletý Sebastian, kterému jde všechen sport a nejvíc hokej a tenis. Rodiče jim věnují veškerý čas, Kordova manželka je ženou v domácnosti, on sám děti rozváží po jejich aktivitách a prožívá je s nimi.

O návratu do Prahy, kde ho přepadá nostalgie pokaždé, když se mu podaří sem přijet, nemůže uvažovat dřív, než děti vystudují univerzitu. "Praha mi chybí, jsem Pražák odkojený Vltavou. Chybí mi i ta kultura, ta se nedá ničemu na světě vyrovnat. Na druhou stranu vidím, když po roce přijedu, co se tady změnilo, co je dobrého i špatného. Někde vyrostly nové budovy, na Letné se momentálně něco buduje. Pozoruju i lidi, vidím, že jsou ve větším stresu, než byli, a mají zase o trochu víc svraštělé obličeje starostmi."



S rodnou zemí má Korda stále kontakt třeba prostřednictvím svého kamaráda Petra Hoška. Ten ho také pozval na módní přehlídku Jakuba Polanky na Žofín spojenou s křtem nových notebooků Acer. "Jsme dlouholetí kamarádi a voláme si každý týden. Neviděl jsem ho teď rok, a tak jsem rád přijal pozvání na akci, kterou organizoval i proto, že jsem chtěl vidět jeho práci. Mám rád, když se někomu něco povede, a tohle se rozhodně vydařilo. Líbila se mi i módní přehlídka, ten návrhář má zajímavé nápady. Sám mám módu taky rád, i když nosím víceméně sportovní oblečení, protože se pohybuju kolem sportu. A když jdu na nákup, tak si k tomu beru svoji ženu, nemám cit pro kombinaci věcí. Mám rád i nákupy přes internet. Tam se dá objevit spousta věcí," uzavírá Korda.