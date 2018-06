Tenista Federer si vzal slovenskou kolegyni Vavrinecovou

Slavné tenisové lásky ...aneb Když tenista chodí s tenistkou Radek Štěpánek a Nicol Vaidišová Dali se dohromady v roce 2007, kdy se Štěpánek rozešel s jinou slavnou tenistkou - Martinou Hingisovou. Velký mediální zájem způsobila zpráva o jejich údajném sňatku, který ale později popřeli příbuzní slavného páru. Tomáš Berdych a Lucie Šafářová Stabilních párem, který spolu prožil i pubertu, jsou tenisté Tomáš Berdych a Lucie Šafářová. O svatbě zatím nemluví, každý se věnuje své hvězdné kariéře. Jimmy Connors a Chris Evertová V roce 1974 oba vyhráli Wimbledon. Zasnoubili se, ale několikrát změnili termín svatby a nakonec se rozešli. Evertová si vzala jiného tenistu, Lloyda, ale po pěti letech se rozvedla. Andre Agassi a Steffi Grafová Jedni z nejlepších tenistů historie se vzali v roce 2001. Čtyři dny po svatbě Steffi porodila syna, o dva roky později i dceru. Agassi nedávno ukončil kariéru, Grafová ho do té doby doprovázela po celém světě. Lleyton Hewitt a Kim Clijstersová Světové jedničky už měly termín svatby, ale i oni se rozešli. Clijstersová se údajně nepohodla s Hewittovou matkou. On už se nově oženil a má dceru, ona už svatbu ohlásila. Björn Borg a Mariana Simionescuová Idol žen se v roce 1980 oženil v komunistické Bukurešti. Práva na fotografie ze svatby prodal za 200 tisíc dolarů, což by se dnes rovnalo přibližně dvěma milionům. Za dva roky se s Rumunkou rozvedl.