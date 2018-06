Tenista Federer je dvojnásobný otec, manželka porodila dvojčata

"Je to nejlepší den mého života," uvedl Federer na svých webových stránkách. Holčičky dostaly jméno Charlene Riva a Myla Rose.

"Mirka, Myla i Charlene jsou zdravé a daří se jim velmi dobře," dodal první hráč světa a vítěz rekordních 15 grandslamových titulů.

Miroslava Vavrinecová v hledišti během Wimbledonu,

Jedenatřicetiletá bývalá profesionální tenistka slovenského původu Miroslava Vavrinecová se s nejúspěšnějším tenistou historie seznámila na olympijských hrách v Sydney v roce 2000 a jeho manželkou je od letošního dubna. Původní datum porodu se odhadovalo na začátek srpna. Pro oba jde o první potomky.

Federer se své manželce naplno věnuje od začátku července, kdy ve Wimbledonu vybojoval rekordní 15. grandslamový titul, a pokořil tak dosavadní rekord Peta Samprase. Od té doby se žádných turnajů nezúčastnil a zatím není jisté, kdy se na kurty vrátí.

"Nyní je na řadě Mirka, teď je mojí prioritou ona a dítě, které čekáme," uvedl po wimbledonském vítězství Federer. Neměl by však vynechat turnaj US Open, který začíná 31. srpna. Předtím by mohl startovat i na turnaji série Masters v Montrealu.

Britové mohou již nyní sázet nejen na vítězství Federera na blížících se turnajích, ale dokonce i na to, zda jeho dcerky jednou vyhrají Wimbledon či jiný grandslamový turnaj. Sázková kancelář Landbrokes jen pár hodin po oznámení narození dvojčat vypsala kurzy na jejich tenisovou budoucnost.

Na vítězství jedné ze sester ve wimbledonské dvouhře, kterou Federer vyhrál šestkrát, je teď kurz 100:1, na vítězství kteréhokoli z grandslamových turnajů ovšem příznivějších 25:1. Sázkaři mohou rovněž tipovat, zda dvojčata Federerovy jednou vyhrají čtyřhru na některém z turnajů "velké čtyřky". Pro kterýkoli grandslamový turnaj je kurz na deblový triumf sester 50:1 a pro čtyřhru na londýnské trávě 200:1.