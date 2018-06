Tenisová svatba roku: Štěpánek a Vaidišová si v sobotu řeknou ano

Podrobnosti k chystané svatbě tenisový pár pečlivě tají. Radek Štěpánek se teprve nedávno vrátil z Ameriky, kde léčil bolavý kloub na noze. Svatbu tedy připravovala hlavně Nicole Vaidišová, která svou profesionální kariéru ukončila už na jaře.

Obřadu v katedrále na Pražském hradě by se podle zpravodajské agentury Mediafax měla účastnit řada slavných českých sportovců, jako třeba hokejista Jaromír Jágr nebo fotbalista Petr Čech. Neměli by chybět ani kolegové z daviscupového týmu, ovšem bez Tomáše Berdycha.Toho Štěpánek prý nepozval (viz rozhovor s Berdychem).

Podle deníku Blesk pak manželé odcestují na krátkou svatební cestu do Řecka, po níž bude Štěpánek pokračovat v tréninku, aby byl připraven na srpnový turnaj v Americe.

Svatba Radka Štěpánka a Nicole Vaidišové nebude jediným sportovním sňatkem tohoto roku. Na 11. září už ohlásili vdavky i atletičtí kolegové Tomáš Janků s Kateřinou Baďurovou.