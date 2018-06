Tenisová svatba roku

Kdyby existovalo nějaké svatební oznámení, mohlo by zvěstovat, že "Andre Agassi Enterprises" si 22. října 2001 v Las Vegas bere "Steffi Graf Sports, s.r.o.". Pondělní svatbou roku se totiž spojili nejen dva nejlepší tenisté posledního desetiletí, ale také jejich nevyčíslitelné majetky, schované za firmami se zmíněnými názvy.Z mnohaletého kamarádství a dvouleté vážné známosti Agassiho s Grafovou vznikl láskyplný, ovšem rovněž obchodní vztah. "Andre byl už ženatý s herečkou Brooke Shieldsovou a rozvod ho stál pěkné peníze," citoval britský tisk nejmenovaného přítele rodiny Grafových. Pokud se tenisový pár snů rozvede, má Agassiho žena zaručeno jednorázové odstupné šest milionů dolarů, dále 1,125 milionu dolarů za každý rok manželství a polovinu domu u San Franciska, který stál 23 milionů dolarů. Nešlo však tolik o Grafovou, beztak královsky zajištěnou, ale hlavně o syna, který se tenisovému páru snů narodí v prosinci. I počátky vztahu Agassiho s Grafovou vypadaly spíš jako podnikatelská záležitost, která má vylepšit hodnotu akcií obou tenistů ve společenských kruzích. Sedmiletá známost Grafové s německým automobilovým závodníkem Michaelem Bartelsem nikam nevedla a Agassi byl podezírán, že jeho rozvod zavinily sympatie ke stejnému pohlaví. Deset let se světové jedničky tenisu míjely po hotelích a kurtech, než spolu začaly nejprve trénovat a pak chodit. "Teprve v posledních měsících si uvědomili, že patří k sobě a že se milují," řekl předloni jeden z jejich přátel deníku New York Post. Snad to začalo v Paříži v červnu 1999, na grandslamovém turnaji, který Grafová i Agassi navzdory všem předpokladům vyhráli. Ona měla podle expertů zenit už za sebou a jeho netrpělivému tenisu se na pomalé antuce také šance nedávaly. Nebylo to poprvé, co vyhráli velký turnaj společně. Povedlo se jim to také ve Wimbledonu 1992. "Máme se Steffi podobný osud," připustil tehdy Agassi. Koncem léta to na US Open prupuklo naplno. Bydleli spolu v jednom hotelu na Manhattanu, chodili večeřet do proslulé taverny P. J. Clarke´s nebo do italského bistra v Greenwich Village. "Život někdy chystá zajímavé zlomy. Ale Steffi je dobrý zlom," řekl tenkrát Agassi. Najednou zjistili, že mají mnoho společného. Andre Kirk Agassi a Stefanie Maria Grafová. On: syn íránského boxera arménského původu, který soutěžil na olympiádách 1948 a 1952, před emigrací do USA se jmenoval Agassian a v Las Vegas dělal vrátného v kasinu. Ona: dcera fotbalisty, později obchodníka s ojetými auty, který nakonec kvůli daňovým únikům pobyl tři roky ve vězení. Oba pod dohledem despotických otců pilovali tenis do zemdlení. Oba odmalička žili jako pod mikroskopem a nepoznali normální dětství. Oba se stali profesionálními tenisty dávno před plnoletostí, Agassi v šestnácti, a Grafová dokonce už ve třinácti letech. Nějaký rozdíl tu však přece jen byl. Zatímco Grafová si tenisem brzy udělala jméno a vyhrála, co se dalo - celkem 22 grandslamových turnajů - Agassi se nejdřív proslavil vzezřením peroxidového floutka a výrokem doprovázejícím reklamní kampaň Canonu, totiž že "image je všechno". Měl větší talent než "vydřená" Grafová a určitě mohl vyhrát víc než sedm grandslamů. Díky náladám, výkonnostním propadům a přestávkám si však zachoval sílu hrát na nejvyšší úrovni i v jedenatřiceti letech, kdežto Grafová krátce po svých třicetinách oznámila, že s tenisem končí, protože už nemá sílu něco dokazovat. Ona zmírnila Agassiho sklon k extravagancím, projevující se mimo jiné ve velmi křiklavém oblečení, on zase pomohl Grafové zůstat v kontaktu s tenisovým světem. Jinak ovšem nová žena zapadá do Agassiho stylu. Je opět starší než on, i když o necelý rok. To Shieldsové bylo o pět let víc a zpěvačka Barbra Streisandová, s níž Agassi kdysi udržoval poměr, měla navrch téměř o třicet let.