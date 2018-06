Už asi nechci za přítelkyni tenistku, prozradil Radek Štěpánek

Rodák z Karviné nejprve chodil s bývalou světovou jedničkou Martinou Hingisovou, se kterou se dokonce zasnoubil. V srpnu 2007 však svatbu nečekaně zrušil.

Koncem téhož roku se začal objevovat po boku tenistky Nicole Vaidišové. O tři roky později si ji odvedl k oltáři. „Věřil jsem, že to tentokrát vyjde,“ přiznal Štěpánek, který se však s manželkou koncem června 2013 rozvedl.

Brzy po rozvodu se začalo spekulovat, že chodí s Petrou Kvitovou. Svůj vztah veřejně potvrdili v říjnu 2014, ale po necelém roce se rozešli. Jeho srdce opět zahořelo k exmanželce Nicole Vaidišové. „S bývalou ženou jsme se k sobě vrátili. Moc jsme si přáli být spolu, ale nevyšlo nám to,“ přiznal tenista později.

Radek Štěpánek prý nemá na ženy vyhraněný vkus a hledá u nich porozumění a smysl pro humor. Lásku nikdy nehledá na sociální síti, raději si zajde do společnosti. „Když to přijde, tak to přijde. Pevně věřím, že mi život nadělí soukromí i mimo tenisové hřiště,“ říká.

A jak rád tráví svůj volný čas? „Já osobně si sportovního vyžití a volnočasových aktivit užiji na kurtu dost a dost. Mimo kurt si rád zajdu na golf nebo se regeneruji v lázních. Rád chodím do restaurací, především na česká jídla. Takže první co je, když přiletím do Čech, mažu na smažák a svíčkovou,“ prozradil.

Radek Štěpánek

Tenista si rád dopřeje a přiznal, že nejvíce utrácí za drahé hodinky. Má deset unikátů, které mají příběh a jsou dobrou investicí. Štěpánek přiznal, že v minulosti zažil i velmi nepříjemné finanční období. „Bylo to před rokem 2001. Mně se nedařilo, neměl jsem finance na tenis a musel si půjčit,“ prohlásil.

I proto se rozhodl pomáhat lidem, kteří počítají každou korunu a podpořil projekt Kniha výhod, což je česká varianta konceptu „coupon books“, která je ve světě populární již od roku 1962. Jde o knihu plnou slevových kupónů. „Přišli s tím za mnou dva kamarádi. Líbila se mi ta synergie propojení mé osoby s možností výhod pro ostatní. Sám si pamatuji dobu, kdy jsem neměl moc peněz a vím, jak by mi tato kniha tenkrát pomohla,“ dodal Štěpánek.