Tělo jako omalovánka

Možností, jak si ozdobit obrázky tělo třeba jen na pár dnů nebo hodin, je čím dál víc. Jako první se objevily tetovací obtisky, které věrně napodobovaly opravdové "kérky", ale vydrží na kůži maximálně týden. A to ještě pokud se příliš nezpotíte nebo nedodržujete příliš úzkostlivě hygienu. Tetovacím obtiskům totiž škodí leccos: mýdlo i krémy, tělové i opalovací mléko a také jakákoli kosmetika s obsahem alkoholu. Tedy i taková kolínská!

Originál se počítá

Každý chce být ovšem originální, samozřejmě. Proto nastoupila nová generace obtisků, které se snadněji aplikují a lze je přiloženými barvami vybarvit nebo dotvořit zcela originálně, podle svého vkusu. Pak dáte klidně krk na to, že nikdo jiný nemá na kůži tutéž ozdobu. Obdobně si můžete pomalovat tělo barvami jen tak bez obtisku, podle ruky nebo pomocí šablonky. To je ovšem celkem náročná práce a stačí jen velmi málo, aby se nepodařila. Stačí trochu pohnout šablonou nebo rozmáznout barvu a je zle. Pokud se chystáte na večírek, rozhodně si nenechte bodypainting, jak se říká malování na kůži, až na poslední chvíli. Nejlépe se imitace tetování uplatní na rameni nebo na lopatce či kotníku, podle oblečení, módní jsou i namalované šperky, hlavně náramky a náhrdelníky. Kompletní kazeta potřeb na malované tetování vyjde kolem pěti set korun, jednotlivé barvy koupíte do stokoruny.

Exotická nádhera

Kdo se ovšem nechce párat s nádherou, která možná už nazítří ztatí šmrnc a brání vám i v tom, abyste se mohli pořádně vydrbat pod sprchou, má ještě jednu možnost. Starodávný, ale stále živý tip z dalekých krajů, malování henou. Mehendi čili hena je barvivo rostlinného původu, které vydrží na kůži několik týdnů - vynaloženou práci tak mnohem lépe zúročíte. Soupravy s tubou heny, kreslicími nástavci a speciálním olejíčkem se k nám dovážejí především z Indie. Přiložený bývá inspirativní vzorník, ale také lze zcela volně fantazírovat. Zmizí až poté, když se všechny buňky pokožky obnoví, tedy asi za měsíc. Ty dvě stovky, které přibližně zaplatíte, tedy rozhodně nejsou ztracená investice. Jen je třeba dodržovat správně postup: pomocí tenkého plastového nástavce nanesete na kůži do kýžených obrazců z tuby vrstvičku henového "bahýnka" a necháte působit. Nejméně dvě hodiny, avšak čím déle, tím bude obrázek tmavší. Ztuhlou henu jemně seškrábete a nanesete eukalyptový olejíček, který usnadňuje vstřebání barviva do pokožky. Pak ještě několik hodin, nejlépe přes noc, neumývat - a zázrak je hotov. Žádná bolest, žádné utrpení a obavy, zda se ranky nezanítí. Kresba je nejprve světlá, pak začne postupně tmavnout. Ale pozor, když se budete hodně opalovat, čeká vás posléze ještě ornament negativní. Místo, kde bylo tetování, zůstane bílé.