Tělo Amy Winehouse řeklo ne!

Není tedy divu, že v poslední době vypadá pětadvacetiletá divoženka, která nerada poslouchá řečnícího Bona, zatímco čeká na zasloužené ocenění Brit Awards, poněkud sešle.

Zřejmě v rámci nezamýšlené propagace úspěšného singlu Rehab z druhé desky Back To Black (2006) zpěvačka ve středu 8. srpna zkolabovala ve svém bytě - příčinou bylo totální vyčerpání organismu.

Do londýnského příbytku, který zpěvačka obývá společně s manželem Blakem Fielderem-Civilem, byla ve středu brzy ráno přivolaná záchranka, přičemž dle deníku The Sun, citujícího zaměstnance nemocnice Universal College Hospital , museli Amy ihned po přijetí vypumpovat žaludek - a asi to nebylo kvůli zkažené konzervě.

Ostatně o drogové závislosti Amy Winehouse se spekuluje už delší dobu, zejména kvůli pokračující ztrátě kil, z které by neměla radost ani Bridget Jonesová. Amy má pravdu, když zpívá "I'm No Good". Ale máme ji rádi.