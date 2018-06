Televizní stanice v "den hrůzy"

Největší americké televizní stanice se kolem poledne 11. září 2001 dohodly, že si budou vzájemně poskytovat všechny získané materiály, a to bez nároku na exkluzivitu. Stejně jako to mohli vidět diváci v tuzemsku na CNN, tak i ve Spojených státech poprvé v dějinách televize nebylo téměř 24 hodin zpravodajství přerušováno reklamou. "Všechny stanice se rozhodly, že jde o národní katastrofu. Nemůžeme se proto vůbec ohlížet na procenta a čísla," řekl prezident televizní stanice Fox News Roger Ailes listu New York Times. Podobné to bylo i v řadě dalších zemí - s výjimkou České republiky. V sousedním Německu přestaly vysílat běžný program všechny větší televize, s výjimkou sportovního kanálu DSF, a zařadily zpravodajství, které bez reklamních bloků a jakéhokoliv přerušování běželo až do středečního dopoledne. Přitom rodina stanic z Kirch Gruppe, k nimž patří i stanice jako Sat1, Pro Sieben a Kabel 1, přebírala zprávy sesterské zpravodajské stanice N24. Tedy té stanice, která byla záhy kritizována za zvětšení výřezu záběrů, na nichž skákali z nejvyšších pater poškozeného Světového obchodního centra lidé. Rodina kolem RTL vysílala vlastní zpravodajství, připravované v Kolíně nad Rýnem. Kritiky se dostalo i veřejnoprávním stanicím, které podle německého tisku zaspaly: "Ve chvíli, kdy RTL vysílala první záběry, nabízela ZDF pohled na slony v rezervaci Tsavo."