Výhled na Hrad, -10 stupňů. Borhyová a Koranteng moderovali venku

Venkovní studio vznikalo hodiny předtím, než se znělka hlavní zpravodajské relace Novy vůbec ozvala. Bylo totiž nutné připravit technické zázemí pro přímý přenos. Na přípravách se tak podílely desítky lidí různých profesí - od techniků, osvětlovačů, přes kameramany až po odborníky na stavbu dekorací.



"Byl to velký zážitek vysílat po tolika letech moderování venku v centru Prahy a přitom se cítit jako ve studiu. Obdivuju všechny, kteří se na tomto mimořádném vysílání podíleli. Strávili jsme sice několik hodinu v mrazu, ale i tak panovala skvělá nálada a všechno bylo dokonale připraveno. Byl to velký adrenalin," popsala iDNES.cz Lucie Borhyová.



Silný mráz, který v sobotu skutečně panoval, ovšem neprospívá nejen technice, ale ani artikulaci moderátorů a redaktorů. Kromě teplého oblečení tak přišly na řadu i speciální propanbutanové hořáky.

"Mráz s větrem nás trochu potrápil, tedy přesněji obličejové svaly, které trochu tuhly, ale u mě to bylo dáno také tím, že mám krátké vlasy a neměl jsem čepici, tudíž člověk prochladne rychleji. Ale jinak jsem si to užil. Na místě nás podpořili i diváci, kteří se na nás přišli podívat. Při generálce jsme dokonce byli atrakcí pro kolemjdoucí japonské turisty, kteří si nás vesele fotili," řekl iDNES.cz Rey Koranteng.



Zázemí venkovních TN připravovaly desítky lidí různých profesí.

Záměr Novy ale i přes drobné technické patálie vyšel. A to i v kontrastu konkurenčních Událostí, které Česká televize vysílala přímo z okolí Pražského hradu. V tomto případě padla volba na klasický živý vstup moderátora Jakuba Železného, bez jakýchkoliv dekorací.

Teplé kabáty, horkovzdušné hořáky. Lucie Borhyová a Rey Koranteng desetistupňové mrazy ustáli.

"Tyhle venkovní Televizní noviny byly náročné snad v jediné technické věci, a sice v tom, co slyšíme my a co právě vidí diváci. Na rozdíl od studia, kde máme okamžitou zpětnou reakci toho, co právě vysíláme, bylo v tomto případě několikavteřinové zpoždění, tudíž jsme byli závislí jen na pokynech z režie. Tím se časové prodlevy úplně minimalizovaly," dodal Koranteng, který v minulosti moderoval venku pouze jednou jako někdejší moderátor počasí.