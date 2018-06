Tajemství štíhlejší kuchařky Nigelly Lawsonové: Když netočím, hubnu

Štíhlejší Nigella vyvolala spekulace o tom, že drží dietu (více zde). Ve svých pořadech, kterým sama říká gastroporno, přitom používá hodně másla a další tučné potraviny. Kuchařka však nyní přiznala, že za jejím úbytkem hmotnosti není žádné drastické hladovění.

"Není to žádná zázračná dieta. Jen jsem vždy přibrala během roku natáčení, je to stres. A pak jsem zase zhubla, když se netočí. Takhle to vždycky funguje, a proto jsem trochu shodila," řekla kuchařka pro list Daily Telegraph.

"Když točíme, tak jím se štábem, a mám stejně velké porce jako kameramani. Zapomínám, že na rozdíl od nich jsem vlastně před kamerou," prozradila tmavovláska, která se ale patrně ke svým kypřejším tvarům už brzy vrátí. Dokončila knihu a v létě by měla opět pokračovat v natáčení pořadu o vaření.